زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتری حوالی شهر فراشبند در استان فارس را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان- زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر ساعت ۱۲:۱۰ ظهر جمعه ۲۷ شهریورماه حوالی شهر فراشبند در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

برچسب ها: زمین لرزه ، زلزله
خبرهای مرتبط
زلزله پنج ریشتری رشتخوار در خراسان رضوی را لرزاند/اعزام تیم‌های ارزیاب به محل زمین لرزه
زلزله راز را لرزاند
زلزله ۵.۱ ریشتری قصرشیرین را لرزاند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صدرا پس از ۳۰ سال هنوز طرح جامع ترافیک و دفع آب‌های سطحی ندارد
تقاضای ۱۶ هزار دانش‌آموز برای ورود به مدارس شاهد فارس
تست انسانی تجهیزات شهر آبی شیراز کلید خورد/ پیشرفت ۹۴ درصدی بزرگ‌ترین مجموعه تفریحی جنوب کشور + فیلم
فارس؛ کارگاه بزرگ مدرسه‌سازی کشور/ثبت درخشش دانش‌آموزان فارسی در المپیادهای جهانی
زلزله ۳.۶ ریشتری فراشبند را لرزاند
آخرین اخبار
زلزله ۳.۶ ریشتری فراشبند را لرزاند
فارس؛ کارگاه بزرگ مدرسه‌سازی کشور/ثبت درخشش دانش‌آموزان فارسی در المپیادهای جهانی
تست انسانی تجهیزات شهر آبی شیراز کلید خورد/ پیشرفت ۹۴ درصدی بزرگ‌ترین مجموعه تفریحی جنوب کشور + فیلم
تقاضای ۱۶ هزار دانش‌آموز برای ورود به مدارس شاهد فارس
صدرا پس از ۳۰ سال هنوز طرح جامع ترافیک و دفع آب‌های سطحی ندارد
کشف جسد بانوی مفقود شده در شهرستان لامرد / دو مظنون دستگیر شدند
شیراز ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت خاورمیانه را دارد
ضرورت حمایت از کادر درمان در برابر فشارهای اقتصادی
اصلاح شتاب‌زده قوانین نظام پزشکی به این حوزه آسیب می‌زند
نگهداری و بازآماد تجهیزات، ستون اصلی استمرار مأموریت‌های دفاعی است
هشدار نماینده شیراز درباره ناترازی انرژی در زمستان/ عبور از شرایط جنگی نیازمند اجماع ملی است
گام شورای شهر برای پایان آشفتگی بصری در شیراز/ تبدیل عوارض تابلوهای شخصی به «بهای خدمات» کلید خورد
ضرب‌الاجل به اصناف پرمصرف شیراز/شناسایی ۲۵ واحد تجاری پرمصرف برق