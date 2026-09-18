باشگاه خبرنگاران جوان - انتشار توییت تحلیلی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیرامون بیاثری تصمیمات فدرالرزرو آمریکا در مهار تورم و معرفی معادله جدید «قاعده تیلور گلوگاهها (Straits Taylor Rule)» موجی از واکنشهای گسترده را میان اقتصاددانان، تحلیلگران ارشد انرژی و افکار عمومی غرب برانگیخته است.
روز گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در شبکه ایکس به تصمیمات بانک مرکزی آمریکا برای مدیریت شرایط اقتصادی جنگ در داخل این کشور طعنه زد. این پست تا کنون بیش از ۵ میلیون بار دیده شده و بازتابها و واکنشهای متعددی در میان فعالان بازارهای مالی و انرژی جهان داشته است. از جمله استیو هو، پژوهشگر ارشد موسسه تحقیقاتی سیلیکوندیتا در نیویورک، با کنایه به قدرت تحلیل ایران نوشت: «این توییت را باید در موزه لوور آویزان کرد!» برخی کاربران و تحلیلگران بازار مالی، از جمله VKMacro، نیز هشدار دادند: «آخرین باری که قالیباف فرمول ریاضی منتشر کرد، قیمت نفت تا دو ماه در سقف تاریخی خود باقی ماند.»
از سوی دیگر، فیلیپ پیلکینگتون، اقتصاددان و مشاور سرمایهگذاری دانشگاه کینگستون که چهرههایی چون جیدی ونس و جو کنت از دنبالکنندگان او هستند، تصریح کرد: «قالیباف میگوید ایران نرخ بهره حقیقی و شاخصهای اقتصادی آمریکا را دیکته میکند و البته که کاملاً حق با اوست.» همچنین آرنو برتراند، تحلیلگر برجسته ژئوپلیتیک، با اشاره به خلاقیت ارتباطی ایران اظهار داشت: «تاکنون ندیده بودم کشوری با یک معادله ریاضی کشور دیگری را تهدید کند؛ قالیباف رسماً نشان داد که ایران در حال تعیین سیاستهای پولی بانک مرکزی آمریکاست.»
در میان فعالان حوزه مالی، اکانت سرشناس Nostra بازتاب این توییت را «ترول کردن فدرالرزرو در سطح مدرک دکتری» خواند و حساب تحلیلی The Resonance تاکید کرد: «ترامپ اکنون به یک تیم مجزا از کارشناسان نیاز دارد تا فقط بفهمند مسئولان ایرانی چه میگویند!»
اما شاید مهمترین واکنش از سوی پروفسور فرانسوا بالو، استاد دانشگاه یوسیال لندن، مطرح شد. او با مقایسه توییت ترامپ و قالیباف نوشـت: «اگر آمریکایی بودم، از اینکه سیاستمداران کشور دشمن تا این حد از رئیسجمهور خودم باسوادتر، باهوشتر و مطلعتر از اقتصاد هستند، احساس شرمساری و نگرانی میکردم.»
کانالهای تحلیل ریسک نیز با انتشار این مقایسه با تیترهایی نظیر «با دقت انتخاب کنید؛ کوانت شما در برابر کوانت ایران» به این معنی که جنگ فرمولها در دنیای قدرت، بر دست برتر محاسباتی ایران در گلوگاههای انرژی صحه گذارده شد.
رئیس مجلس روز گذشته در پستی در شبکه ایکس ضمن تأکید بر شکست دکترین کلاسیک بانک مرکزی آمریکا خطاب به تصمیمسازان واشنگتن نوشته بود: «ببینم فدرالرزرو با بالا بردن نرخ بهره میتواند تنگه هرمز را باز کند یا یک بشکه نفت بیشتر تولید کند؟! با بالا و پایین کردن نرخ بهره نمیشود انتظارات تورمی در آمریکا را مدیریت کرد؛ چرا که این انتظارات متاثر از شوک طرف عرضهٔ ناشی از مسدود شدن گلوگاههای انرژی یعنی تنگه هرمز و بابالمندب است. این «ریسک تنگه هرمز» است که نرخ را مشخص میکند و کنترل این ریسک اکنون دست ایران است.»
الجزیره: قالیباف از موشکی جدید و غیرمنتظره رونمایی کرد و آن یک توییت بود!
الجزیره در مقالهای تحلیلی توییتهای قالیباف را نمونهای چشمگیر از تبلیغات سیاسی و عملیات روانی دانست و نوشت:
رئیس مجلس ایران با استناد به معادله تیلور در بحبوحه بسته شدن مؤثر تنگه هرمز، نرخ بهره آمریکا را به سخره میگیرد. روز چهارشنبه، تهران موشک غیرمنتظره دیگری را در جنگ خود علیه ایالات متحده به کار گرفت: یک توییت حاوی یک معادله ریاضی.
کریس بوشامپ، تحلیلگر ارشد بازار در گروه IG، به الجزیره گفت: «این (توییتها) یک نمونه فوقالعاده و چشمگیر از تبلیغات سیاسی و روانی از سوی ایران هستند؛ کشوری که در سال ۲۰۲۶ دستکم توانایی چشمگیری در آزار دادن و روی اعصاب رفتن حریف آمریکایی خود نشان داده است.»
ماه گذشته نیز قالیباف طرحی گرافیکی با عبارت «آمریکا را دوباره گرسنه کنید» (دستکاری در شعار ترامپ: آمریکا را دوباره بزرگ کنید) به همراه آمار ناامنی غذایی و گرسنگی در آمریکا منتشر کرد و نوشت: «نمیتوان شکستها را با ادعاهای دروغین پوشاند.»
هدف از توییتهای قالیباف، ملموس کردن هزینههای جنگ برای افکار عمومی آمریکا از طریق قیمتها، بازارها و سیاستهای پولی است.