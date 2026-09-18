رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء شوشتر، از انجام ۲۴ هزار و ۱۱۱ مورد معاینه بیمار در درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی این بیمارستان طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - دکتر سارا زلقی، با اشاره به عملکرد درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی در نیمه نخست سال جاری گفت: طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۴ هزار و ۱۱۱ مورد معاینه در این درمانگاه انجام شده است.

او افزود: ارائه این حجم از خدمات درمانی، حاصل فعالیت و همکاری مجموعه‌ای از پزشکان متخصص و فوق تخصص، کادر درمان و کارکنان درمانگاه است که با هدف پاسخگویی به نیازهای درمانی مراجعان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات تخصصی و فوق تخصصی فعالیت می‌کنند.

رئیس بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر ادامه داد: در این درمانگاه خدمات تخصصی و فوق تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله فوق تخصص خون و هماتولوژی، فوق تخصص ریه، جراحی مغز و اعصاب، جراحی عمومی، قلب، مغز و اعصاب، بیماری‌های عفونی، داخلی، گوش، حلق و بینی، کلیه و مجاری ادراری، پوست و مو، چشم‌پزشکی، دندان‌پزشکی، بیهوشی، ارتوپدی، روان‌پزشکی، گفتاردرمانی و روان‌شناسی به مراجعان ارائه می‌شود.

او اضافه کرد: توسعه و تقویت خدمات تخصصی و فوق تخصصی و فراهم کردن دسترسی مناسب مردم به پزشکان در رشته‌های مختلف، از محورهای مهم فعالیت بیمارستان است و در این مسیر تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، خدمات مطلوبی به بیماران ارائه شود.

دکتر زلقی در پایان ضمن تشکر از مدیر درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی، پزشکان متخصص و فوق تخصص، کادر درمان و تمامی کارکنان این مجموعه، از زحمات و تلاش‌های آنان در ارائه خدمات به مراجعان قدردانی کرد و گفت: ارائه بیش از ۲۴ هزار معاینه در شش ماه نخست سال، نتیجه تلاش و همکاری یک مجموعه منسجم و مسئولیت‌پذیر در مسیر خدمت به سلامت مردم است.

برچسب ها: معاینه رایگان ، درمانگاه تخصصی
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