باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به اجرای طرح سهشنبههای بدون خودرو اظهار کرد: این اقدام صرفاً یک حرکت نمادین نیست، بلکه در شرایط فعلی کشور، مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی، کاهش ترددهای غیرضروری و ارتقای بهرهوری از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی راهبری نظام اداری، خود را موظف میداند که در این حوزه پیشگام و الگوساز باشد. بر همین اساس، با توجه به مصوبات اخیر هیئت دولت و رویکرد دولت چهاردهم در زمینه مدیریت مصرف انرژی، کاهش تردد خودروهای شخصی و ارتقای کیفیت محیط زیست، اجرای این طرح در سازمان دنبال میشود.
رحمانیان با بیان اینکه توسعه فرهنگ استفاده از حملونقل عمومی نیازمند فراهم شدن زیرساختهای مناسب است، گفت: مردم نیز بهدرستی مطالبه دارند که زیرساختهای حملونقل عمومی توسعه پیدا کند، اما در حد مقدورات باید الگوسازی نیز انجام شود.
سهشنبههای بدون خودرو؛ تمرینی برای تغییر رفتار
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی سازمان، اجرای این طرح را به مجموعه ابلاغ کرده و بر اساس آن، روزهای سهشنبه هر هفته به عنوان «سهشنبههای بدون خودرو» در سازمان اداری و استخدامی کشور دنبال میشود.
وی تأکید کرد: این اقدام دستوری صرف نیست و بیش از آنکه یک بخشنامه باشد، به کار فرهنگی و اداری نیاز دارد. هدف این است که این حرکت نمادین به یک رفتار پایدار تبدیل شود، چرا که چنین تغییراتی در بلندمدت میتواند راهگشا باشد.
رحمانیان گفت: اجرای این فرایندها باید به گونهای باشد که خللی در خدمترسانی به مردم ایجاد نکند و در عین حال، استفاده از ظرفیت نیروی انسانی، کاهش ترددهای غیرضروری و مدیریت مصرف انرژی را دنبال کند.
وی افزود: هدف ما از «سهشنبههای بدون خودرو» صرفاً صدور یک دستور نیست، بلکه این اقدام یک تمرین جمعی برای تغییر سبک زندگی و اصلاح الگوی مصرف است.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از پیگیری موضوع دورکاری و استفاده از روشهای نوین انجام کار خبر داد و اظهار کرد: در کنار مدیریت مصرف انرژی و کاهش ترددهای غیرضروری، افزایش بهرهوری از طریق روشهای نوین انجام کار، از جمله دورکاری، در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: در دو جلسه قبل هیئت دولت نیز موضوع دورکاری مورد تأکید قرار گرفت و سازمان اداری و استخدامی در حال کار روی طرحهای مرتبط با دورکاری، ساعت کاری و الگوهای صحیح انجام کار است.
رحمانیان با اشاره به حرکت به سمت نظام اداری هوشمند و منعطف گفت: اگر حکمرانی دادهمحور و نظام اداری هوشمند را دنبال میکنیم، باید ابزارهای مدیریتی لازم برای ارتقای کارآمدی نظام اداری را نیز فراهم کنیم.
وی افزود: هدف این است که بتوانیم بخشی از امور مردم را از داخل خانهها و به صورت غیرحضوری پاسخ دهیم تا از رفتوآمدهای غیرضروری، آلودگی و سایر هزینههای ناشی از تردد جلوگیری شود.
اصلاح الگوی مصرف باید از دولت آغاز شود
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ضرورت همراهی مردم در اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: هرچه این اقدامات به رفتار عمومی تبدیل شود، مطالبه مردم از سازمانهای متولی و پاسخگو برای فراهم کردن زیرساختها نیز افزایش پیدا میکند.
وی تجربه فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی را نمونهای از تبدیل یک سیاست به رفتار اجتماعی دانست و گفت: در ابتدا استفاده از کمربند ایمنی برای بسیاری از مردم پذیرفتهشده نبود، اما با فرهنگسازی و اقدامات مستمر، به یک رفتار عمومی تبدیل شد.
رحمانیان تأکید کرد: مردم ایران در شرایط دشوار مختلف نشان دادهاند که اگر فضای فرهنگی مناسبی ایجاد شود، همراهی لازم را خواهند داشت. بنابراین دولت نیز باید در زمینه اصلاح الگوی مصرف پیشگام باشد.
وی افزود: اگر به مردم توصیهای میکنیم، دولت باید در اجرای آن پیشگام باشد تا سیاستها به رفتارهای عملی و واقعی تبدیل شوند؛ چرا که هیچ سیاستی بدون تغییر رفتار به نتیجه مطلوب نمیرسد.