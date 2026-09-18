انتخابات پارلمانی روسیه از روز جمعه در مناطق خاور دور آغاز شد و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رأیگیری انتخابات پارلمانی روسیه از روز جمعه در مناطق خاور دور آغاز شد و برای سه روز ادامه دارد.
این انتخابات نخستین انتخابات مجلس سفلی از زمان آغاز حمله تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است. انتظار میرود حزب «روسیه متحد»، حزب اصلی کرملین، همراه با احزاب همسو با ولادیمیر پوتین، سلطه خود بر دومای دولتی را حفظ کند؛ بهویژه آنکه تنها حزب منتقد جنگ، یعنی «یابلوکو»، از رقابت انتخاباتی کنار گذاشته شده است.
روسیه همچنین برای نخستین بار ساکنان چهار منطقه اوکراینی تحت کنترل خود را در این انتخابات مشارکت داده است؛ اقدامی که کییف آن را غیرقانونی میداند.
منبع: ریا