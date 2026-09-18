باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام ابراهیم کلانتری امام جمعه موقت شیراز، در خطبههای نماز جمعه این شهر با گرامیداشت مناسبتهای پیشرو، روز ادب فارسی و بزرگداشت شهریار، آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و گفت: دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ حماسی ملت بزرگ ایران است و شهدای والامقام، فرماندهان شهید، خانوادههای معظم شهدا، آزادگان و ایثارگران با حماسهآفرینی خود ملت ایران را در تاریخ سربلند کردند.
او با اشاره به حمایت گسترده قدرتهای جهانی از رژیم صدام در دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد: در آن مقطع، دو ابرقدرت مطرح جهان که به ظاهر در مقابل یکدیگر قرار داشتند، در حمایت از صدام علیه جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر متحد شدند و کشورهای اروپایی و برخی کشورهای منطقه نیز امکانات و توان خود را در اختیار رژیم بعث عراق قرار دادند؛ اما ملت ایران و رزمندگان دفاع مقدس با ایمان، قدرت و همت خود، این توطئه گسترده را شکست دادند.
کلانتری با استناد به سخنان حضرت امام خمینی (ره) درباره دستاوردهای دفاع مقدس افزود: امام راحل در پایان جنگ تأکید کردند که «هر روز ما در جنگ برکتی داشتهایم که در همه صحنهها از آن بهره جستیم» و دفاع مقدس موجب شد ملت ایران مظلومیت خود و ستم متجاوزان را به جهان ثابت کند، دوستان و دشمنان خود را بشناسد و به این نتیجه برسد که باید روی پای خود بایستد.
او، استقلال و خوداتکایی را از مهمترین درسهای دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: زمانی حتی سیم خاردار نیز در اختیار ایران قرار نمیدادند و همه راهها را به روی ملت بسته بودند. ملت ایران در آن دوران دریافت که اگر یک کشور انقلابی بخواهد بر اساس اسلام ناب محمدی به حیات خود ادامه دهد و به استقلال واقعی دست پیدا کند، راهی جز اتکا به توان و ظرفیتهای داخلی ندارد.
امام جمعه موقت شیراز همچنین دفاع مقدس را زمینهساز تقویت روحیه برادری، وطندوستی، ایثار و ولایتمداری در میان مردم دانست و گفت: ملت ایران در دوران جنگ، فرهنگ برادری، در کنار یکدیگر بودن و مقاومت را تمرین کرد و به مردم جهان نشان داد که میتوان در برابر قدرتها و ابرقدرتها ایستادگی کرد.
او با اشاره به مقاومت مردم یمن بیان کرد: امروز نمونهای از این روحیه مقاومت را در یمن شاهد هستیم؛ کشوری که سالها در محاصره قرار داشته و در برابر رژیم صهیونیستی، آمریکا و ائتلاف سعودی ایستادگی کرده است. این واقعیت نشان میدهد که ملتهای مستضعف و پابرهنه نیز میتوانند در برابر قدرتهای بزرگ مقاومت کنند.
کلانتری با بیان اینکه جنگ تغییر کرده، اما اصل دفاع مقدس همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: امروز با چندین جنگ به صورت همزمان مواجه هستیم؛ جنگ نظامی همچنان ادامه دارد و در کنار آن جنگ اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و شناختی نیز در جریان است.
او افزود: در جنگ امنیتی، سرویسهای جاسوسی مختلف علیه ملت ایران فعالیت میکنند و در جنگ فرهنگی و شناختی نیز رسانههایی با صرف هزینههای هنگفت تلاش میکنند ذهن جوانان و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند، شبهه ایجاد کنند و مردم را از مسیر حقطلبی و آرمانهای انقلاب اسلامی منحرف سازند.
امام جمعه موقت شیراز با تأکید بر ضرورت افزایش بصیرت در شرایط کنونی گفت: نوع جنگ تغییر کرده و برای مقابله با آن، همانند دوران دفاع مقدس به رزمندگانی نیاز داریم که اهل بصیرت، صبر و شناخت مسیر حق باشند.
او با اشاره به سخنان حضرت امیرالمؤمنین (ع) در نهجالبلاغه خاطرنشان کرد: در شرایطی که شکل جنگ تغییر میکند، همه افراد نمیتوانند در میدان مقاومت ایفای نقش کنند؛ بلکه باید اهل بصیرت و علم به حق باشند. بصیرت با صرف دانش و سواد متفاوت است و انسان بصیر کسی است که زمان، دوست، دشمن و ادبیات دشمن را میشناسد.
کلانتری، صبر و استقامت را از دیگر الزامات مقابله با جنگهای ترکیبی عنوان کرد و گفت: دشمن تلاش میکند صبر، بردباری و پایداری ملت ایران را بشکند؛ بنابراین باید در همه این عرصهها مقاوم و هوشیار باشیم.
او همچنین ولایتمداری را در میدان مقابله با دشمن معنادار دانست و افزود: ولایتمداری آنجایی خود را نشان میدهد که پای جنگ و مقابله با دشمن در میان است و ولی خدا مسیر را نشان میدهد. انسان ولایتمدار باید در مسیر تعیینشده از سوی ولایت حرکت کند.
امام جمعه موقت شیراز در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه همزمان به همه عرصههای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: نمیتوان به بهانه اینکه درگیر جنگ نظامی با آمریکا هستیم، از مسائل فرهنگی و اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با برخی آسیبهای اجتماعی غفلت کرد.
او ادامه داد: مسئولان فرهنگی، آحاد مردم و حوزههای علمیه در این زمینه مسئولیت دارند و باید نسبت به برخی حریمشکنیهای اجتماعی حساس باشند. دشمن در عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز برنامهریزی میکند و باید در این میدان نیز با هوشیاری و برنامه مقابله کرد.
کلانتری در ادامه با اشاره به فرارسیدن اول مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاهها اظهار کرد: دانشگاههای کشور پس از انقلاب اسلامی تحولات گستردهای را تجربه کردهاند و امروز شاهد فعالیتهای دینی، علمی، فرهنگی و جهادی گستردهای در دانشگاهها هستیم.
او برگزاری نمازهای جماعت، اعتکاف، مراسم احیای شبهای قدر و فعالیت گروههای جهادی را از جمله جلوههای فرهنگی و دینی دانشگاههای کشور برشمرد و افزود: بسیاری از فعالیتهای علمی و فناوری و پیشرفتهای کشور نیز از ظرفیت همین دانشگاهها و دانشجویان و استادان فرهیخته شکل گرفته است.
امام جمعه موقت شیراز با هشدار نسبت به تلاش برای تغییر فضای دانشگاهها گفت: استادان، دانشجویان و مسئولان دانشگاهها باید مراقبت کنند که خدای ناکرده صدای بیگانه از تریبون دانشگاه شنیده نشود؛ دانشگاهی که در مسیر انقلاب حرکت کرده و از استادان بسیجی، فرهیخته و دانشمندان برخوردار است، نباید اجازه دهد جریانهای وابسته یا نفوذ دشمن فضای علمی و فرهنگی آن را تحت تأثیر قرار دهند.
او با اشاره به نقش مدارس و آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: دانشآموزان، معلمان، مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش همگی در تربیت نسل آینده مسئولیت دارند؛ اما این مسئولیت، نافی نقش اصلی خانواده نیست.
کلانتری افزود: خانواده همچنان مهمترین نقش را در تربیت فرزندان دارد و امروز خانوادهها باید با دقت و آموزش، از فرزندان خود در مراحل مختلف مراقبت کنند؛ البته این مراقبت نباید به شکل سختگیرانهای باشد که موجب لجاجت و اختلاف خانوادگی شود، بلکه باید با دقت، آگاهی و روش صحیح تربیتی همراه باشد.