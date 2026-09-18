مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آستانه‌اشرفیه از پایان برداشت بادام زمینی در بیش از ۲ هزار هکتار باغ در این شهرستان خبر داد و گفت: بادام کاران آستانه‌ای امسال هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان درآمد کسب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آستانه‌اشرفیه گفت: به همت بادام کاران آستانه‌ای، برداشت محصول بادام زمینی از ۲ هزار و ۵۰۷ هکتار زمین کشاورزی در این شهرستان به پایان رسید.
حسن امیرنژاد از قیمت هر کیلوگرم پیله تر، ۱۷۰ هزار تومان و درآمد هزار و ۸۷۰ میلیارد تومانی بادام کاران آستانه‌ای با برداشت این محصول خبر داد و افزود: با پایان برداشت محصول از زمین‌های آستانه اشرفیه، ۱۱ هزار تن پیله‌تر بادام زمینی تولید شد.
وی با تاکید بر نقش اشتغال‌زایی این صنعت در شهرستان آستانه اشرفیه، گفت: در حال حاضر، ۳ هزار و ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم در زمینه تولید بادام زمینی در این شهرستان فعالیت می‌کنند.
امیرنژاد گفت: این میزان درآمد، حجم تولید و اشتغالزایی، جایگاه کلیدی تولید بادام زمینی در اقتصاد روستایی و زنجیره تولید کشاورزی شهرستان آستانه‌اشرفیه را نشان می‌دهد.

   منبع : خبرگزاری صداوسیما 

برچسب ها: بادام ، برداشت
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