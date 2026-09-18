باشگاه خبرنگاران جوان-حجتالاسلام والمسلمین حسین مظفری در خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به روایتی درباره حکمت و نعمتهای نهفته در دل بلاها، اظهار کرد: هیچ بلایی نیست مگر اینکه در دل آن نعمتی بزرگتر نهفته باشد و این روایت به ما میآموزد که حتی در سختیها و گرفتاریها از خدای متعال شکایت نکنیم و از مسیر بندگی فاصله نگیریم.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: امروز در برههای بسیار حساس از نظر تاریخی قرار داریم و هوشیاری، بصیرت، مقاومت و استقامت ملت ایران پای ارزشها و آرمانهای الهی میتواند آینده را برای دهها و حتی صدها سال، یا بلکه برای همیشه، به نفع جبهه حق رقم بزند.
وی با تشبیه شرایط امروز به جنگ احزاب در صدر اسلام، خاطرنشان کرد: امروز نیز شاهد جنگ احزاب دیگری هستیم و جبهه کفر و استکبار همه امکانات و نیروهای خود را به میدان آورده و در برابر ایران اسلامی صفآرایی کرده است.
امام جمعه قزوین افزود: اگر با مدد گرفتن از خداوند متعال و با الهام از قهرمان خیبر و پهلوان جنگ احزاب، وجود مقدس امیرالمؤمنین (ع)، در برابر این فشارها بایستیم و از هیاهو و تهدیدهای دشمن نترسیم، به فضل الهی شاهد پیروزیهای یکی پس از دیگری خواهیم بود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به تحولات منطقه، عنوان کرد: امروز آثار و نتایج استقامت ملت ایران را در تقویت روحیه جبهه مقاومت مشاهده میکنیم و پیروزیهایی که در جبهه مقاومت به دست آمده، نشان میدهد ایستادگی و اعتماد به وعدههای الهی آثار خود را نشان داده است.
وی با اشاره به تحولات یمن، گفت: پیروزیهای انصارالله یمن نیز از نمونههایی است که در نتیجه اعتماد به خداوند و ایستادگی رقم خورده است.
امام جمعه قزوین تصریح کرد: ملت ایران با حضور و ایستادگی خود، حجت را بر همگان تمام کرده و امروز وظیفه همه ما این است که یکدیگر را به صبر، مقاومت و استقامت دعوت و تقویت کنیم.
امام جمعه قزوین با تاکید بر ضرورت حفظ روحیه جامعه در شرایط حساس کنونی، یادآور شد: امروز اگر کسی بخواهد ضعفهایی را که در گوشه و کنار وجود دارد برجسته کند، نقاط قوت دشمن را به رخ مردم بکشد و با ایجاد ترس و یاس، روحیه جامعه را تضعیف کند، آب به آسیاب دشمن ریخته است.
به گفته وی، نباید اجازه دهیم نقاط ضعف ما به ابزاری برای دشمن تبدیل شود، در چنین شرایطی باید بر نقاط قوت، ظرفیتهای داخلی، وحدت، صبر و مقاومت تأکید کنیم و در کنار یکدیگر باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مسایل استان قزوین، گفت: هفته گذشته درباره تعیین تکلیف مدیریت اداره کل آموزش و پرورش استان مطالبی را مطرح کردم که متاسفانه هنوز این موضوع به انجام نرسیده است.
وی با اشاره به برخی برداشتها از سخنان هفته گذشته خود درباره انتصابات و تجمعات، توضیح داد: تاکید بنده درباره انتصابات بر ۲ نکته بود؛ نخست اینکه استاندار محترم، وزارتخانه و همه کسانی که در معرض انتصاب مدیران و مسوولان قرار دارند، شایستهسالاری را معیار قرار دهند و فرد شایستهتر را فارغ از خط و ربطهای سیاسی انتخاب کنند.
امام جمعه قزوین اضافه کرد: اگر شخصی در انتصابات به جای شایستهسالاری، معیارهای دیگری را دخالت دهد، به وظیفه خود به درستی عمل نکرده است.
وی دومین نکته را پایبندی به قانون دانست و گفت: بنده و دیگران، از جمله نمایندگان محترم، باید به قانون پایبند باشیم و در انتصابات دخالت نکنیم.
امام جمعه قزوین با اشاره به فرمایشات امام راحل درباره عدم دخالت نمایندگان در انتصابات، اظهار کرد: امام خمینی (ره) بارها بر این موضوع تاکید داشتند و در دیداری با مسوولان، نمایندگان را به عدم دخالت در انتصابات توصیه کردند.
وی ادامه داد: فلسفه این موضوع نیز روشن است؛ اگر نمایندهای برای انتصاب فردی فشار وارد کند، در آینده که آن مسوول مرتکب خطایی شود، نماینده نمیتواند نظارت خود را به شکل مستقل اعمال کند، زیرا ممکن است آن مسوول بگوید خود شما برای انتصاب من فشار آوردید.
امام جمعه قزوین تاکید کرد: نمایندگان برای حفظ شان نظارتی خود باید از دخالت در انتصابات پرهیز کنند تا بتوانند در آینده بر عملکرد مسوولان نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، از جایگاه نظارتی خود استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: سخنان بنده در خصوص مدیریت آموزش و پرورش، ناظر به شخص خاصی نبوده و منظورم این نیست که فرد مشخصی حتماً منصوب شود یا فرد دیگری منصوب نشود؛ بلکه تاکید من صرفاً بر شایستهسالاری و رعایت قانون است.
مظفری ابراز امیدواری کرد: امیدوارم در روزهای باقیمانده تابستان و پیش از آغاز سال تحصیلی، تکلیف مدیریت آموزش و پرورش استان مشخص شود و شاهد معرفی مدیرکل جدید آموزش و پرورش قزوین باشیم.
امام جمعه قزوین در خصوص برخی از تجمعات روزهای اخیر، گفت: هفته گذشته چند نکته درباره تجمعات مطرح کردم که یکی از آنها این بود که با توجه به اعلام آمادگی مسوولان استان برای اجرای برنامههای مربوط به عفاف و حجاب و همچنین با توجه به شرایط حساس و ملتهب کشور، فعلا از برگزاری تجمعات پراکندهای که ممکن است موجب التهاب شود، پرهیز کنیم.
وی با اشاره به اینکه منظور مخالفت با اصل تجمع و راهپیمایی نبوده، تصریح کرد: پیشنهاد این بود که سرمایه ارزشمند مردمی را به شکل هدفمند، منسجم، هماهنگ و آموزشدیده در کنار مسوولان به کار بگیریم تا اقدامات فرهنگی و اجتماعی به صورت برنامهریزیشده دنبال شود.
وی، به طرح «آشیان» در استان قزوین اشاره کرد و گفت: در اخبار استان مشاهده کردم که چند روز پیش در اداره کل راه و شهرسازی استان جلسهای برای پیشبرد این طرح برگزار شده است.
امام جمعه قزوین، هدف این طرح را ساخت واحدهای مسکونی استیجاری برای زوجهای جوان عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه مشکل مسکن یکی از موانع جدی ازدواج جوانان محسوب میشود، اجرای طرحهایی از این دست ارزشمند است.
امام جمعه ابراز امیدواری کرد: اراضی مورد نیاز این طرح بایستی هرچه سریعتر اختصاص پیدا کند، واحدهای مسکونی ساخته و در کنار آن، موضوع تحویل زمینهای مربوط به طرح جوانی جمعیت نیز با سرعت بیشتری پیگیری شود تا یکی از موانع مهم ازدواج جوانان هرچه زودتر برطرف شود.
امام جمعه قزوین با اشاره به سالروز درگذشت استاد شهریار و نامگذاری این روز به عنوان روز شعر و ادب فارسی، گفت: امروز سالروز وفات شاعر بزرگ معاصر، شهریار شیرین سخن میباشد و به همین مناسبت روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است.
وی با اشاره به اشعار شهریار درباره پذیرش تقدیر الهی، ادامه داد: در شعر شهریار نیز این نگاه وجود دارد که انسان باید سختیها و گرفتاریهایی را که در مسیر الهی برای او مقدر شده است، با ایمان و رضایت بپذیرد؛ چراکه گاهی خداوند انسان را در دل خاک و خون قرار میدهد تا مانند گوهری ارزشمند سر برآورد.