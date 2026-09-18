مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با تأکید بر پیامد‌های منفی انشعابات غیرمجاز برای شبکه توزیع و اقتصاد این شرکت، گفت: بر اساس برآوردها، هر انشعاب غیرمجاز معادل پنج اشتراک قانونی آب مصرف کرده و موجب بروز اختلالات جدی در خدمات‌رسانی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد فرهاد گفت:فارغ از غیرشرعی بودن استفاده غیرمجاز از آب، این کار به اقتصاد استان و درآمدها و خدمات شرکت آبفا هم خسارت وارد می‌کند.

وی افزود:‌در صورت کشف انشعاب غیرمجاز، برخورد قانونی انجام می‌شود اما اگر کسی مراجعه و انشعاب غیرمجاز خود را گزارش کند، جریمه نمی‌شود و برای تبدیل انشعاب به مجاز، با دریافت هزینه به صورت قسطی به او کمک هم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان اضافه کرد:‌سال گذشته تعداد انشعابات غیرمجاز شناسایی شده، ۲ هزار و ۲۸۳ فقره بود که هزار و ۶۷۴ فقره رفع اثر و تبدیل به مجاز یا قطع شد تعداد املاک فاقد جواز ساخته شده در سال گذشته هم پنج هزار و ۱۱۵ فقره بود که همه آنها انشعاب موقت دریافت کردند.

فرهاد با اشاره به اینکه تولید سالانه آب در استان، ۱۷۴ میلیون مترمکعب بوده و درصد آب بدون درآمد ۳۲.۱۰ درصد است، یادآور شد: مصرف آب به طور سالیانه در استان ۱۱۸ میلیون متر مکعب است که ۹۴ میلیون مترمکعب در شهرها و مابقی در روستاها مصرف می شود. ضمن آنکه ۴۷ درصد منابع آبی از منابع زیرزمینی و ۵۳ درصد از منابع سطحی و سدها تأمین می‌شود.

وی تاکید کرد: مصرف آب خانگی در کشور به ازای هر نفر ۱۶۲ لیتر در شبانه روز است اما در کردستان این عدد بالاتر و حدود ۱۸۲ لیتر طی شبانه روز است که نیازمند صرفه جویی بیشتر در این زمینه هستیم.

برچسب ها: کردستان ، انشعابات آب ، مصرف آب شرب
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