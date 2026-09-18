امام جمعه موقت گرگان گفت: دشمنان تصور می‌کردند با تهدید نظامی می‌توانند مردم ایران را وادار به عقب‌نشینی کنند، اما ملت ایران با تأسی از مکتب امام حسین (ع) و شعار «هیهات من الذله» نشان داد زیر بار زور نمی‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حجت‌الاسلام قربانعلی برقرار در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه گرگان گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در جهان مطرح شد و به عنوان یک نماد مورد پذیرش قرار گرفت و همین موضوع موجب شد دولت‌های استکباری و آمریکا احساس خطر کنند.

امام جمعه موقت گرگان افزود: دشمنان نگران بودند که ایران با تکیه بر اسلام بتواند سایر کشور‌های منطقه را نیز با خود همراه کنند و بعنوان الگو این کشور‌ها شود به همین دلیل از سال ۱۳۵۹ اقدامات مختلفی برای مقابله با جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

امام‌جمعه موقت گرگان گفت: بصیرت و شجاعت مردم ایران در پنج دهه اخیر سبب شد تا همه دسیسه‌ها و توطئه‌های آمریکا و نوکران منطقه‌ای شیطان بزرگ خنثی شود.

برقرار همچنین از بازاریان و کسبه خواست: در شرایط جنگی و سخت اقتصادی، همراه مردم باشند و از احتکار و گران‌فروشی پرهیز کنند، زیرا این اقدامات موجب افزایش فشار بر زندگی مردم می‌شود.

برچسب ها: نماز جمعه ، خطبه های نماز جمعه
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