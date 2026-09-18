تقویت وحدت و ایستادگی در سه جبهه نظامی، اقتصادی و دیپلماسی

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده -حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرکرد، ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، به تبیین آموزههای اخلاقی و بررسی مسائل روز پرداخت.
خطیب نماز جمعه شهرکرد با استناد به روایتی از پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره تجسم اعمال در روز قیامت، به تشریح عواقب گناهانی پرداخت که انسجام جامعه اسلامی را هدف قرار میدهند. وی تصریح کرد: کسانی که با شایعهسازی، تهمت، رشوه، رباخواری و آزار همسایگان، امنیت روانی جامعه را مخدوش میکنند، در پیشگاه الهی پاسخگو خواهند بود.
حجتالاسلام فاطمی با تأکید بر اینکه یأس از رحمت خداوند گناهی بزرگ است، اظهار داشت: درِ توبه همواره برای انسان گشوده است و مؤمنان باید همواره مراقب گفتار و کردار خود در جهت حفظ حقوق مردم باشند.
نماینده ولیفقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تقدیر از برگزارکنندگان دومین کنگره بزرگداشت ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت، ضامن بقای کشور در برابر تمامی فتنههاست.
وی افزود: دشمنان این مرز و بوم همواره با استفاده از فریبخوردگان داخلی سعی در ایجاد ناامنی داشتهاند، اما ملت ایران با تکیه بر فرهنگ شهادت و بصیرت، هرگز در برابر هجمهها خم به ابرو نیاورده است. امام جمعه شهرکرد بر لزوم تقویت همهجانبه کشور در سه محورِ «آمادگی نظامی»، «تابآوری اقتصادی» و «قدرت دیپلماسی» تأکید کرد.
حجتالاسلام فاطمی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و تکریم مقام معلم، گفت: بنا به فرمایش امام راحل (ره)، معلمی شغل انبیاست و جایگاه رفیعی دارد.