باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی خانی فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد گفت: درگیری ناشی از اختلافات و خصومت‌های قدیمی در مراسم عروسی در روستای الست علیا از توابع شهرستان بام و صفی‌آباد رخ داد و در پی درگیری میان افراد حاضر در مراسم، یک نفر جان خود را از دست داد.

وی افزود: در این حادثه همچنین چهار نفر مجروح شدند که حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد ادامه داد: بررسی‌های اولیه پلیس نشان می‌دهد درگیری به دنبال اختلافات و خصومت‌های قدیمی میان افراد شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: ماموران انتظامی با حضور به‌موقع در محل، متهمان این درگیری را دستگیر کردند و افراد دستگیرشده پس از طی مراحل قانونی برای رسیدگی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ خانی تاکید کرد: پلیس با هرگونه درگیری و برهم زدن نظم و امنیت عمومی برخورد قانونی خواهد کرد و از شهروندان نیز انتظار می‌رود در صورت بروز اختلاف، از رفتار‌های خشونت‌آمیز پرهیز کرده و موضوع را از مسیر‌های قانونی پیگیری کنند.

منبع: پایگاه خبری پلیس خراسان شمالی