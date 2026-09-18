باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیتالله سیدمحمدکاظم مدرسی در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت تقوا اظهار کرد: در قیامت اصل بر مسئولیت فردی است و هیچکس به جای دیگری مجازات نمیشود؛ نه روابط و نه مال و ثروت نمیتواند در آن روز نجاتبخش انسان باشد و تنها تقوا و پرهیزکاری است که به کمک انسان میآید.
وی با اشاره به تأثیر جنود الهی در میدانهای مختلف افزود: جنود الهی میتوانند در میدانهای گوناگون اثرگذار باشند و نمونه آن را میتوان در جنگ بدر مشاهده کرد؛ البته استغاثه، مقاومت و تقوای الهی از شروط اصلی حضور و یاری جنود الهی در میدان است.
امام جمعه بخش مرکزی یزد ادامه داد: استغاثه باید همراه با تضرع واقعی، توبه حقیقی و صبر در مسیر تحقق اجابت دعا باشد و انسان نباید صرفاً با زبان درخواست کند، بلکه باید در عمل نیز مسیر تقوا و مقاومت را دنبال کند.
برخورد با توهینکنندگان نیازمند ریشهیابی است
مدرسی در خطبه دوم نماز جمعه با طرح این پرسش که در برابر افرادی که به ارزشها، نظام جمهوری اسلامی، پرچم کشور و انقلاب توهین میکنند، چگونه باید رفتار کرد، گفت: پیش از هر اقدامی باید ریشه این رفتارها را بررسی کرد، چراکه برخی افراد به دلیل مشکلات و فشارها کمتحمل شدهاند، برخی اغفال شدهاند و عدهای نیز عناد و کینهتوزی دارند؛ بنابراین وظیفه در برابر این سه گروه یکسان نیست.
وی افزود: در برابر گروه نخست باید صبر و تحمل به خرج داد تا خشم و عصبانیت آنان فروکش کند. در مورد گروه دوم نیز باید با صبر و حوصله موضوع را دنبال کرد و افراد را به مسئولان مربوط ارجاع داد و در برابر گروه سوم نیز باید از برخوردهای هیجانی پرهیز و زمینه گفتوگو با آنان فراهم شود.
امام جمعه بخش مرکزی یزد تأکید کرد: هر فردی که سخن یا ابهامی دارد، لزوماً عنود و دشمن نیست؛ حتی اگر ابهام خود را با کلمات نامناسب بیان کند؛ بنابراین به هیچ وجه نباید در مقابل توهین، دست به ضرب و شتم یا توهین متقابل زد.
کمک به مدارس، سرمایهگذاری برای آینده کشور است
مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع دریافت شهریه و کمکهای مالی مدارس اظهار کرد: باید توجه داشت که مدارس بودجه کافی ندارند و دانشآموزان نیز در مدارس هزینههایی دارند؛ بنابراین لازم است موضوع کمکهای خودیاری با رعایت ضوابط و بدون تحمیل به خانوادهها دنبال شود تا کیفیت آموزش و تحصیل دانشآموزان کاهش پیدا نکند.
وی افزود: در کنار این موضوع، باید مسئولیت اجتماعی شرکتها نیز در حمایت از مدارس و دانشآموزان تعریف و تقویت شود.
امام جمعه بخش مرکزی یزد با بیان اینکه حمایت از دانشآموزان سرمایهگذاری برای آینده کشور است، تصریح کرد: کمک به مدارس و حمایت از دانشآموزان یک سرمایهگذاری بزرگ برای آینده این کشور محسوب میشود و خیرین و اوقاف نیز میتوانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.
حفظ میدان؛ وظیفهای همگانی در برابر دشمن
مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حضور مردم در میدان در شرایط حساس گفت: دشمن شکست خورده است، اما باید توجه داشت که دشمن کینهتوز و خشن تلاش میکند با ایجاد آشوب در کشور، جنگ مسلحانه، وارد کردن گروهکها به کشور و روشهای دیگر، ضربه خود را وارد کند و به کشور آسیب بزند.
وی ادامه داد: از این رو حضور در میدان و حفظ میدان باید مورد توجه همگان باشد و این حضور هم در قالب تولی و هم در قالب تبری باید دنبال شود.
امام جمعه بخش مرکزی یزد خاطرنشان کرد: حضور مردم در میدان موجب دلگرمی رزمندگان و تداوم انقلاب میشود؛ ما ملتی هستیم که در سختیها با وحدت و انسجام از تمام چالشها عبور کردهایم و امروز نیز با تابآوری و وحدت در برابر سختیها ایستادگی میکنیم تا دشمن از پای درآید.
منبع؛ روابط عمومی