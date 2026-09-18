نماینده ولی فقیه در گیلان به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: پویایی و حضور پر شور دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه‌ها خنثی کننده جنگ شناختی دشمن است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛سمیه بشارتی ـ  آیت الله رسول فلاحتی ، نماینده ولی فقیه در گیلان ، امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت گفت : دشمنان همواره در صدد خدشه دار کردن نظام هستند اما با وحدت و هم دلی ملت ایران ترفندهای دشمنان  تاکنون نتیجه نداشت.

نماینده ولی فقیه در گیلان به ولادت امام حسن عسکری ( ع) اشاره اذعان داشت : این امام همان در سخنانش آورده است که : در زندگی سعی کنید  افشاگری و ریاست طلبی  نداشته باشید.‌

وی  با اشاره به اینکه دشمنان از دیر باز تا کنون از پیشرفت ایران نگران بودند، اذعان داشت :  ملت ایران با اتحاد و وحدت  بیش از گذشته قدرتمند تر  شده است.

آیت الله فلاحتی  به تورم اشاره  و خاطر نشان کرد:  مسئولان در تلاش هستند که تورم موجود را رفع کنند ، تحریم ها  و ناترازی ها در بانک ،فراز و فرود ارز  سبب تورم در جامعه شده است.

وی با اشاره به اینکه  به تولیدات داخلی در شرایط فعلی بیش از پیش باید توجه کرد،گفت:  ایران ظرفیت های بالای در بخش صنعت و تولید محصولات دارد لذا با توجه به این ظرفیت می توان از فشارهای تحریم ها  و تورم در جامعه کاست.
نماینده ولی فقیه در گیلان به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره و اذعان داشت : پویایی و حضور پر شور دانش آموزان و نوجوانان  در مدارس و دانشگاه ها  خنثی کننده جنگ شناختی دشمنان است.

برچسب ها: جنگ شناختی ، مدارس
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