باشگاه خبرنگاران جوان ؛سمیه بشارتی ـ آیت الله رسول فلاحتی ، نماینده ولی فقیه در گیلان ، امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت گفت : دشمنان همواره در صدد خدشه دار کردن نظام هستند اما با وحدت و هم دلی ملت ایران ترفندهای دشمنان تاکنون نتیجه نداشت.

نماینده ولی فقیه در گیلان به ولادت امام حسن عسکری ( ع) اشاره اذعان داشت : این امام همان در سخنانش آورده است که : در زندگی سعی کنید افشاگری و ریاست طلبی نداشته باشید.‌

وی با اشاره به اینکه دشمنان از دیر باز تا کنون از پیشرفت ایران نگران بودند، اذعان داشت : ملت ایران با اتحاد و وحدت بیش از گذشته قدرتمند تر شده است.

آیت الله فلاحتی به تورم اشاره و خاطر نشان کرد: مسئولان در تلاش هستند که تورم موجود را رفع کنند ، تحریم ها و ناترازی ها در بانک ،فراز و فرود ارز سبب تورم در جامعه شده است.

وی با اشاره به اینکه به تولیدات داخلی در شرایط فعلی بیش از پیش باید توجه کرد،گفت: ایران ظرفیت های بالای در بخش صنعت و تولید محصولات دارد لذا با توجه به این ظرفیت می توان از فشارهای تحریم ها و تورم در جامعه کاست.

نماینده ولی فقیه در گیلان به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره و اذعان داشت : پویایی و حضور پر شور دانش آموزان و نوجوانان در مدارس و دانشگاه ها خنثی کننده جنگ شناختی دشمنان است.