آیت الله سعیدی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ شب ایستادگی باور به وعده نصرت الهی است، گفت: همه ما باید به این وعده الهی باور داشته باشیم و تا رسیدن به پیروزی نهایی پای کار بمانیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی-آیت‌الله سید محمد سعیدی امروز در خطبه های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس اقامه شد، با تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع) اظهار داشت: دوران امامت این امام همام، کوتاه‌ترین دوره امامت در میان ائمه و تنها تنها شش سال.بود؛ همین شش سال، با فشار شدید خلفای عباسی، زندان و محدودیت همراه بود. اما امام یازدهم در همین شرایط، مأموریت‌های مهمی را به انجام رساند.

آیت‌الله سعیدی آماده‌سازی شیعیان برای دوران غیبت را مهم‌ترین اقدام امام حسن عسکری (ع) دانست و افزود: این امام سازوکار ارتباط و رهبری شیعیان در دوران غیبت را فراهم کرد و معرفی آخرین امام به شیعیان خاص، مقابله با فتنه‌ها و گسترش مکتب تشیع، از دیگر اقدامات امام یازدهم در دوران امامت بود.

وی تصریح کرد: امام حسن عسکری (ع) با وجود همه فشار‌های سیاسی، وظایف امامت را انجام داد و زمینه تداوم مسیر تشیع را فراهم کرد.

بانویی که جغرافیای معنوی ایران را متحول کرد

آیت‌الله سعیدی در سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار داشت: این بانوی بزرگ با ورود به قم، جغرافیای معنوی ایران را متحول کرد.

وی افزود: معصومه (س) با عمر کوتاه خود ثابت کرد دختر مسلمان می‌تواند با حجاب و عفاف، تمدن‌ساز باشد. او الگویی برجسته برای دختران جامعه اسلامی است.

بانویی در تراز اسلامی

امام جمعه قم، معصومه (س) را دختر نمونه آل‌الله خواند. به گفته او، تربیت این بانو در خاندان امامت، جایگاه ممتازش را در فرهنگ شیعی نشان می‌دهد. زندگی او، الگویی از زیست عفیفانه و بصیرت‌افزایی است.



وی به روایت امام صادق (ع) اشاره کرد. امام صادق (ع) سال‌ها پیش از ولادت معصومه (س)، از شفاعت او سخن گفته بود. این روایت، مقام والا و گستره شفاعت این بانو را نشان می‌دهد.

باب‌المندب معادلات را تغییر داد

خطیب جمعه قم با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس اگفت: ۳۱ شهریور، سالروز تهاجم بعث عراق به ایران است. اما این روزها، یمن صحنه رویدادی مشابه است. رزمندگان انصارالله هزاران کیلومتر از مناطق راهبردی را آزاد کردند. چند شهر و جزیره از اشغال مزدوران سعودی خارج شد.

وی تصریح کرد: آزادسازی خرمشهر در سال ۱۳۶۱، معادلات جنگ را عوض کرد و جهانیان را شگفت‌زده کرد. عملیات اخیر یمن و تسلط بر تنگه باب‌المندب نیز همین اثر را داشته است.

به گفته سعیدی، وجه اشتراک دو عملیات، باور رزمندگان است. او گفت: همان‌گونه که خدا خرمشهر را آزاد کرد، امروز باب‌المندب را آزاد کرده و جبهه مقاومت را در موقعیت جدید قدرت قرار داده است.

دانش‌آموزان، سرمایه آینده کشور هستند

امام جمعه قم با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: دانش‌آموزان، عزیزترین سرمایه و ذخیره آینده کشور هستند.آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم، به آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و بر اهمیت یادگیری در کودکی تأکید گذاشت.

وی به سخن امام علی (ع) استناد کرد. به فرموده امیرالمؤمنین، هر کس در کودکی دانش نیاموزد، در بزرگسالی پیشرفت نخواهد کرد.

امام جمعه قم خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما عزیزترین سرمایه کشور هستید. آینده ایران در دستان شماست. با جدیت درس بخوانید، چرا که مسئولیت ساختن جامعه فردا بر دوش شماست.

فاجعه منا، داغی فراموش‌نشدنی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به روز بزرگداشت شهدای منا اشاره کرد. او گفت: امنیت زائران در موسم حج بسیار مهم است. حادثه تلخ حج سال ۱۳۹۴، داغی بر دل ملت ایران و امت اسلامی گذاشت که هیچگاه فراموش‌ نخواهد شد.

۲۰۰ شب ایستادگی، باور به وعده نصرت الهی است

آیت‌الله سعیدی با اشاره به وعده نصرت الهی افزود: همه ما باید به این وعده الهی باور داشته باشیم و تا رسیدن به پیروزی نهایی پای کار بمانیم.

وی به تجمعات شبانه مردم قم اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ شب است که مردم مؤمن و ولایت‌مدار در میدان حاضرند. آنان با پرچم یا نصرت‌الحسین و پرچم جمهوری اسلامی، خواهان انتقام از دشمن جنایتکار هستند.

به گفته امام جمعه قم، این حضورها اعتراضی به شهادت امام امت، فرماندهان، دانشمندان، سرنشینان ناو دنا و کودکان معصوم مدرسه میناب است و مردم پیام خود را با صراحت به جهانیان اعلام می‌کنند که هر کس اندیشه تجاوز به جمهوری اسلامی ایران را در ذهن خود بپروراند، باید خود را برای دریافت سیلی‌های محکم و مشت‌های فولادین آماده نماید.