باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز (جمعه) ۲۷ شهریورماه در پی اخبار منتشر شده درباره خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل عنوان کرد: تاریخ فراموش نخواهد کرد؛ در میناب مدرسه‌ای با خون ۱۶۸ کودک رنگین شد و در لامرد، زمین ورزش به قتلگاه غیرنظامیان بدل گشت.

آمریکا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که رسماً عضویت و مشارکت خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل را پایان داده است.

وزارت خارجه آمریکا این شورا را متهم کرده که به ترویج آنچه «ادبیات ضدآمریکایی» خوانده می‌شود، می‌پردازد و در برابر رژیم‌هایی که به سرکوب مردم متهم هستند، رویکردی مماشات‌گرانه دارد.