معاون حقوقی وزارت خارجه با بیان اینکه همگان تایید می‌کنند آنچه در میناب و لامرد رخ داد جنایت جنگی آشکار بود، نه خطای عملیاتی، گفت: آمریکا نمی‌تواند با خروج از شورای حقوق بشر، از مسئولیت خود بگریزد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز (جمعه) ۲۷ شهریورماه در پی اخبار منتشر شده درباره خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل عنوان کرد: تاریخ فراموش نخواهد کرد؛ در میناب مدرسه‌ای با خون ۱۶۸ کودک رنگین شد و در لامرد، زمین ورزش به قتلگاه غیرنظامیان بدل گشت.

آمریکا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که رسماً عضویت و مشارکت خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل را پایان داده است.

 وزارت خارجه آمریکا این شورا را متهم کرده که به ترویج آنچه «ادبیات ضدآمریکایی» خوانده می‌شود، می‌پردازد و در برابر رژیم‌هایی که به سرکوب مردم متهم هستند، رویکردی مماشات‌گرانه دارد.

غریب‌آبادی در همین رابطه افزود: اکنون همگان تایید می‌کنند آنچه در میناب و لامرد رخ داد جنایت جنگی آشکار بود، نه خطای عملیاتی.معاون وزیر امور خارجه در همین خصوص در شبکه ایکس نوشت: آمریکا نمی‌تواند با خروج از شورای حقوق بشر، از مسئولیت خود بگریزد.
 
هیأت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل دیروژ اعلام کرد: «دلایل معقولی» وجود دارد که نیروهای آمریکایی مسئول دو حمله در ایران، از جمله حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد، بوده‌اند و این حملات می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد.هیأت حقیقت‌یاب اعلام کرد این مدرسه یک ساختمان غیرنظامی به‌وضوح قابل شناسایی بوده و شواهدی پیدا نکرده که نشان دهد در زمان حمله برای اهداف نظامی استفاده می‌شده است.
برچسب ها: حقوق بشر ، جنایات آمریکا ، جنایت جنگی
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