رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بندرعباس، نامگذاری یکی از خیابان‌های شهر مشهد به نام این شهیدان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها در روز جمعه در آیین گرامیداشت شهدای ناو دنا گفت: تکریم شهدا و زنده نگه داشتن نام و یاد آنان از موضوعاتی است که در دوره ششم شورای عالی استان‌ها مورد توجه قرار گرفته و نامگذاری معابر به نام شهدا نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

وی افزود: با افتخار اعلام می‌کنیم که یک خیابان در مشهد به نام شهدای بندرعباس نامگذاری خواهد شد تا یاد این شهیدان علاوه بر زادگاه و محل زندگی آنان، در یکی دیگر از شهر‌های کشور نیز ماندگار شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به تحولات منطقه و عملکرد دولت آمریکا در قبال موضوعات حقوق بشری بیان کرد: آنچه در عمل مشاهده شده، تفاوت میان ادعا‌های مطرح‌شده درباره حقوق بشر و دموکراسی با عملکرد برخی دولت‌ها را برای ملت‌ها آشکار کرده است.

حاجی‌بگلو، ادامه داد: میان ملت‌ها و دولت‌هایی که تصمیمات و اقدامات خصمانه دارند تفاوت وجود دارد و ما با ملت‌ها مشکلی نداریم، اما در برابر اقدامات دولت‌های متخاصم ایستادگی خواهیم کرد.

وی در ادامه از عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری بندرعباس قدردانی کرد و گفت: خدمات ارائه‌شده به مردم و توجه به رویکرد مردم‌محور در مدیریت شهری قابل تقدیر است و انتظار می‌رود این مسیر با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به جایگاه شورا‌ها در مدیریت شهری و محلی افزود: شورا‌ها از مهم‌ترین بستر‌های تحقق مدیریت مردم‌محور هستند و موضوعاتی مانند مسجد، خانه و محله می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های شهری و محلی مورد توجه این نهاد‌ها قرار گیرد.

حاجی‌بگلو، با گرامیداشت یاد شهدا و تجلیل از خانواده‌های آنان خاطرنشان کرد: صبر و ایستادگی خانواده‌های شهدا و فداکاری خود شهیدان، زمینه‌ساز عزت و اقتدار کشور شده است و مسئولان باید در مسیر حفظ ارزش‌های مورد تأکید شهدا حرکت کنند.

برچسب ها: نامگذاری خیابان ، شهدا
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