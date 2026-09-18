باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - بازگشت هواپیماهای زمینگیر به چرخه عملیات، یکی از مسیرهای افزایش ظرفیت ناوگان هوایی کشور در شرایطی است که تأمین و ورود هواپیماهای جدید با محدودیتهای مختلف مواجه است. در همین راستا، یک فروند هواپیمای KPC پس از ۱۴ ماه زمینگیری و انجام مجموعهای از اقدامات فنی، تعمیراتی و رفع آسیبهای واردشده، با موفقیت پرواز آزمایشی خود را انجام داد؛ اقدامی که بار دیگر نقش متخصصان و مهندسان ایرانی در احیای ظرفیتهای موجود ناوگان هوایی را نشان میدهد.
این هواپیما پس از پشت سر گذاشتن فرآیندی گسترده از اقدامات فنی و تعمیراتی، صبح امروز جمعه ۲۷ شهریورماه پرواز تستفلایت خود را با موفقیت انجام داد و ساعت ۹:۲۵ در فرودگاه لندینگ کرد.
این هواپیما که در جریان جنگ تحمیلی اخیر بر اثر اصابت چند ترکش نیز آسیب دیده بود، طی ماههای گذشته تحت مجموعهای از اقدامات تخصصی برای رفع آسیبها، انجام تعمیرات و آمادهسازی مجدد قرار گرفت و در نهایت پس از انجام مراحل فنی لازم، وارد فرآیند پرواز آزمایشی شد.
پرواز تستفلایت یکی از مراحل مهم پیش از بازگشت هواپیما کاسپین به عملیات محسوب میشود و در جریان آن عملکرد بخشهای مختلف هواپیما و سامانههای فنی مورد ارزیابی قرار میگیرد. موفقیت این پرواز، گامی در مسیر بازگشت این هواپیما به چرخه عملیاتی ناوگان هوایی کشور به شمار میرود.
در این فرآیند، متخصصان و کارکنان حوزه فنی شرکت هواپیمایی طی ۱۴ ماه زمینگیری هواپیما، اقدامات لازم برای تعمیر و رفع آسیبهای آن را دنبال کردند تا این هواپیما پس از طی مراحل فنی و دریافت تأییدیههای لازم، امکان بازگشت به چرخه پروازی را پیدا کند.
این موضوع در شرایطی اهمیت دارد که افزایش تعداد هواپیماهای عملیاتی صرفاً از مسیر ورود هواپیماهای جدید دنبال نمیشود و احیای هواپیماهای زمینگیر نیز میتواند بخشی از ظرفیت موجود ناوگان را دوباره فعال کند.
تأکید سازمان هواپیمایی بر توان متخصصان ایرانی
ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز با تأکید بر ظرفیتهای فنی موجود در کشور، استفاده از توان مهندسان و متخصصان ایرانی برای تعمیر، بازآماد و بازگرداندن هواپیماهای زمینگیر به چرخه ناوگان را مورد توجه قرار داده است.
شیرودی با اشاره به ظرفیت تخصصی ایجادشده در صنعت هوانوردی کشور، بر ضرورت استفاده از توان مهندسان ایرانی برای افزایش هواپیماهای عملیاتی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود تأکید کرده است.
بر این اساس، تعمیر و بازگرداندن هواپیماهای زمینگیر به خدمت، در کنار تأمین و ورود هواپیماهای جدید، میتواند یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت عملیاتی ناوگان باشد؛ بهویژه آنکه بخشی از این ظرفیت در داخل کشور و با اتکا به دانش و تجربه متخصصان ایرانی قابل احیاست.
بازگشت این هواپیما پس از ۱۴ ماه زمینگیری، نمونهای از همین فرآیند است؛ هواپیمایی که علاوه بر طی دوره طولانی توقف، در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز آسیب دیده بود و رفع این آسیبها نیازمند انجام مجموعهای از اقدامات تخصصی و فنی بود.
احیای هواپیماهای زمینگیر میتواند در کوتاهمدت بخشی از ظرفیت مغفول ناوگان هوایی کشور را فعال کند و از طولانی شدن دوره خروج هواپیماها از چرخه عملیات جلوگیری کند. موفقیت پرواز آزمایشی هواپیمای KPC پس از ۱۴ ماه زمینگیری نیز نشان میدهد که بخشی از مسیر افزایش ظرفیت ناوگان، نه فقط از طریق ورود هواپیماهای جدید، بلکه با تکیه بر توان مهندسان و متخصصان داخلی و بازگرداندن هواپیماهای قابل احیا به چرخه پروازی قابل دنبال کردن است.