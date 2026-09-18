ورزش قم با حضور ۱۲ ورزشکار، مربی و داور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، گسترده‌ترین حضور تاریخ استان در این رقابت‌ها را تجربه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ۱۲ نماینده از استان قم در قالب ورزشکار، مربی و داور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ حضور خواهند داشت.

در بخش ورزشکاران، محمدجواد رضایی در کشتی، هادی غرباقی در تیراندازی، محمود نعمتی و مرتضی نعمتی در کاراته و محمدحسن حبیبی در تنیس روی میز نمایندگان قم هستند.

مرضیه نصراللهی در پاراتکواندو، حسین گلستانی در والیبال نشسته و محمد محمدنژاد در بسکتبال با ویلچر نیز دیگر ورزشکاران قمی حاضر در این رقابت‌ها هستند.

در بخش کادر فنی، علی افسری به عنوان مربی تیراندازی در ترکیب نمایندگان قم قرار دارد و سعید عباسی در کشتی، محمد فتحی‌راد در ووشو و هاشم آقایی در تکواندو نیز به عنوان داور در این رویداد حضور خواهند داشت.

ترکیب نمایندگان قم در بازی‌های آسیایی ناگویا شامل هشت ورزشکار، یک مربی و سه داور است که در رشته‌های مختلف ورزشی حضور خواهند داشت.

این نمایندگان در رشته‌های کشتی، تیراندازی، کاراته، تنیس روی میز، پاراتکواندو، والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر، ووشو و تکواندو در بخش‌های رقابتی، مربیگری و داوری این رویداد حضور دارند.

منبع:اداره کل ورزش و جوانان قم

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، ناگویا
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