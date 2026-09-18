در پی بروز نقص فنی در هواپیما، هما ضمن توقف پرواز تا رفع نقص و انجام بررسی‌های فنی، اقدامات لازم برای مدیریت جابه‌جایی مسافران را به‌صورت همزمان در دستور کار قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی بروز نقص فنی در هواپیمای ایرباس A۳۳۰ هما با رجیستر IJD در پرواز ۷۶۸ استانبول–تهران در روز ۲۶ شهریورماه، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما ضمن توقف پرواز تا رفع نقص و انجام بررسی‌های فنی، اقدامات لازم برای تأمین سریع قطعه موردنیاز، اطمینان از ایمنی هواپیما و مدیریت جابه‌جایی مسافران را به‌صورت همزمان در دستور کار قرار داد.

هواپیمای این پرواز هنگام آماده‌سازی برای پرواز با نقص فنی مواجه شد و پس از بررسی متخصصان مهندسی و تعمیرات هما، نیاز به تعویض قطعه تشخیص داده شد. در ادامه، مسافران از هواپیما پیاده شدند و هواپیما برای انجام اقدامات فنی به پارکینگ منتقل شد.

 با توجه به ضرورت تأمین قطعه، قطعه موردنیاز ساعت ۶:۳۰ صبح روز ۲۷ شهریورماه، با نخستین پرواز هما به شماره ۷۱۹ از تهران به استانبول و توسط هواپیمای ایرباس A۳۳۰ با رجیستر IJC به این ایستگاه ارسال شد تا پس از دریافت، عملیات تعویض قطعه، انجام تست‌های لازم و اخذ تأییدیه‌های فنی انجام شود.

 بر اساس بررسی‌های فنی انجام‌شده، توقف هواپیمای IJD به‌منظور رفع نقص و انجام اقدامات فنی، به معنای زمین‌گیرشدن آن نیست. این هواپیما پس از تعویض قطعه، رفع کامل اشکال، انجام آزمون‌ها و بازرسی‌های فنی موردنیاز و دریافت تأییدیه‌های لازم، به چرخه عملیاتی بازخواهد گشت. در صنعت هوانوردی، توقف موقت یک هواپیما برای رفع نقص فنی و انجام الزامات تعمیر و نگهداری، با مفهوم زمین‌گیرشدن متفاوت است.

هما تأکید می‌کند که ایمنی پرواز و مسافران، اولویت نخست این شرکت است و حتی در شرایط دشوار ناشی از محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود و با وجود چالش‌های تأمین قطعات، هیچ‌گونه اغماضی در الزامات ایمنی صورت نمی‌گیرد. پرواز این هواپیما تنها پس از رفع کامل نقص فنی، انجام تمامی بررسی‌ها و تست‌های موردنیاز و حصول اطمینان از انطباق شرایط هواپیما با الزامات فنی، ایمنی و عملیاتی انجام خواهد شد.

همزمان با پیگیری اقدامات فنی، برنامه پرواز‌های مرتبط نیز با هدف مدیریت مناسب جابه‌جایی مسافران و کاهش آثار تأخیر ایجادشده بازتنظیم شد. بر این اساس، مسافران پرواز ۷۶۸ با نخستین پرواز در ساعت ۱۱:۱۵ به وقت محلی ترکیه به تهران بازخواهند گشت و هماهنگی‌های لازم برای انتقال و پذیرایی از آنان انجام شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز ۷۱۸ نیز پس از تکمیل اقدامات فنی، انجام تست‌های لازم و دریافت تأییدیه‌های مربوطه، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی استانبول انجام خواهد شد.

هما ضمن عذرخواهی از تأخیر ایجادشده و قدردانی از شکیبایی مسافران، تأکید می‌کند که هیچ‌امری جایگزین الزامات ایمنی نخواهد شد و بازگشت هواپیما به عملیات پروازی صرفاً پس از رفع کامل نقص و حصول اطمینان از شرایط فنی، ایمنی و عملیاتی آن انجام خواهد گرفت.

برچسب ها: هواپیمایی جمهوری اسلامی ، لغو پرواز
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