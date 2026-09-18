باشگاه خبرنگاران جوان - داوران جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ در روزهای برگزاری این رویداد، آثار فیلمسازان را از جنبههای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و برگزیدگان بخشهای مختلف پانزدهمین دوره جشنواره را برگزیدند که اسامی آنها در مراسم اختتامیه مشخص خواهد شد.
داوران بخش ملی و برای وطن:
-مریم اسمی خانی؛ نویسنده و کارگردان
-آرمان فیاض؛ فیلمبردار و کارگردان
-سید محمدرضا خردمندان؛ نویسنده و کارگردان
-محمدامین همدانی؛ تهیه کننده و کارگردان انیمیشن
-محمدحسین لطیفی؛ تهیه کننده نویسنده و کارگردان
-لیلی عاج؛ نویسنده و کارگردان
-محمد ساسان؛ تهيه كننده و مدیر مرکز تولیدات سینمایی سوره
داوران بخش بین الملل:
-احمدرضا معتمدی؛ نویسنده کارگردان و استاد دانشگاه
-شبنم مقدمی؛ بازيگر
-کاظم دانشی؛ تهیه کننده نویسنده و کارگردان
-امیررضا مافی؛ تهیه کننده و مدیر مرکز انیمیشن سوره
-حسن علی محمود؛ تهیه کننده و کارگردان
داوران بخش حمایت از تولید:
-مجید مولایی؛ تهیه کننده
-سید مازیار هاشمی؛ تهيه كننده
-وحید پناهلو؛ تهیه کننده و مدیر مرکز سریال سوره
-احمد مرادپور؛ نویسنده و كارگردان
-حسین مهکام؛ نویسنده و کارگردان
پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ ، از ۲۴ شهریورماه در حوزه هنری انقلاب اسلامی آغاز شده و تا ۲۷ شهریورماه ادامه دارد.