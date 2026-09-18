بر اساس اعلام دبیرخانه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰، اعضای هیئت داوران جشنواره ۱۰۰ معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - داوران جشنواره ۱۰۰ در روزهای برگزاری این رویداد، آثار فیلمسازان را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و برگزیدگان بخش‌های مختلف پانزدهمین دوره جشنواره را برگزیدند که اسامی آن‌ها در مراسم اختتامیه مشخص خواهد شد.

داوران بخش ملی و برای وطن:

-مریم اسمی خانی؛ نویسنده و کارگردان

-آرمان فیاض؛ فیلمبردار و کارگردان

-سید محمدرضا خردمندان؛ نویسنده و کارگردان

-محمدامین همدانی؛ تهیه کننده و کارگردان انیمیشن

-محمدحسین لطیفی؛ تهیه کننده نویسنده و کارگردان

-لیلی عاج؛ نویسنده و کارگردان

-محمد ساسان؛ تهيه كننده و مدیر مرکز تولیدات سینمایی سوره

داوران بخش بین الملل:

-احمدرضا معتمدی؛ نویسنده کارگردان و استاد دانشگاه

-شبنم مقدمی؛ بازيگر

-کاظم دانشی؛ تهیه کننده نویسنده و کارگردان

-امیررضا مافی؛ تهیه کننده و مدیر مرکز انیمیشن سوره

-حسن علی محمود؛ تهیه کننده و کارگردان

داوران بخش حمایت از تولید:

-مجید مولایی؛ تهیه کننده

-سید مازیار هاشمی؛ تهيه كننده

-وحید پناهلو؛ تهیه کننده و مدیر مرکز سریال سوره

-احمد مرادپور؛ نویسنده و كارگردان

-حسین مهکام؛ نویسنده و کارگردان

پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ ، از ۲۴ شهریورماه در حوزه هنری انقلاب اسلامی آغاز شده و تا ۲۷ شهریورماه ادامه دارد.

برچسب ها: جشنواره فیلم ۱۰۰ ثانیه ، جشنواره سینمایی
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