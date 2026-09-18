روسیه سفیر انگلیس را به دلیل ارسال تسلیحات به اوکراین احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه دانائه دهولاکیا، کاردار بریتانیا در مسکو، را احضار کرد تا اعتراض رسمی خود را نسبت به آنچه «افزایش بیشتر» ارسال تسلیحات لندن به اوکراین خواند، اعلام کند.

وزارت خارجه در بیانیه‌ای اعلام کرد که با ارسال تسلیحات بیشتر به کی‌اف، «لندن خود را در موقعیت همدست جنایات خونینی قرار می‌دهد که رژیم کی‌اف مرتکب می‌شود و تنها می‌توان آن را تروریسم و جنایات جنگی توصیف کرد.»

بریتانیا می‌گوید که «شانه به شانه» در کنار اوکراین ایستاده و متعهد به تأمین تجهیزات نظامی مورد نیاز کی‌اف است.

روسیه در حال حاضر هیچ سفیری در لندن ندارد و روابط بین دو کشور وخیم است.

خروج آندری کلین، فرستاده پیشین روسیه، در ماه ژوئیه، گمانه‌زنی رسانه‌های بریتانیایی را برانگیخت – که روسیه آن را تکذیب کرد – مبنی بر اینکه مسکو در حال تنزل روابط دیپلماتیک خود با بریتانیا به دلیل نقش لندن به عنوان یکی از بزرگترین حامیان اوکراین است.

منبع: رویترز