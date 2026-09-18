باشگاه خبرنگاران جوان - خفگی می‌تواند در مدت کوتاهی جان فرد را تهدید کند، از گیر کردن یک تکه اسباب‌بازی در گلوی کودک تا لقمه‌ای که راه هوایی بزرگسالان را می‌بندد؛ در این لحظات دانستن چند اقدام ساده می‌تواند فرصت نجات را فراهم کند.

خفگی بر اثر انسداد راه هوایی می‌تواند در چند ثانیه جان فرد را به خطر بیندازد، اتفاقی که ممکن است هنگام بازی کودکان و بلعیدن قطعات اسباب‌بازی یا هنگام غذا خوردن بزرگسالان و گیر کردن لقمه در راه هوایی رخ دهد. در چنین شرایطی، تشخیص سریع وضعیت و انجام اقدامات مؤثر می‌تواند نقش مهمی در نجات جان فرد داشته باشد.

به گفته کارشناسان امدادی، نخستین و مؤثرترین اقدام برای فردی که دچار انسداد راه هوایی شده اما همچنان می‌تواند صحبت کند، نفس بکشد یا سرفه کند، تشویق او به سرفه کردن است. در این شرایط نباید فرد را به زور از سرفه بازداشت، بلکه باید از او خواست به سرفه کردن ادامه دهد تا جسم خارجی از راه هوایی خارج شود.

فردی که دچار انسداد شدید راه هوایی شده معمولاً با علائمی مانند زجر تنفسی، ناتوانی در صحبت کردن و گرفتن دست‌ها روی گردن مواجه است. اگر مصدوم دیگر نتواند سرفه مؤثر داشته باشد یا قادر به صحبت کردن و تنفس نباشد، باید اقدامات کمک‌های اولیه برای خارج کردن جسم خارجی آغاز شود.

در این مرحله، فرد امدادرسان پشت سر مصدوم قرار می‌گیرد و برای جلوگیری از سقوط او را ثابت نگه می‌دارد. سپس چند ضربه مناسب بین دو کتف وارد می‌شود تا جسم خارجی از راه هوایی خارج شود. اگر این اقدام مؤثر نباشد، می‌توان از مانورهای فشار شکمی برای خارج کردن جسم خارجی استفاده کرد.

مکانیزم مانور فشار شکمی بر ایجاد فشار ناگهانی در ناحیه شکم و دیافراگم است تا جریان هوا با شدت از ریه‌ها به سمت راه هوایی حرکت کرده و به خارج شدن جسم کمک کند. برای انجام این مانور، مشت یک دست در ناحیه بالای ناف و پایین استخوان جناغ قرار می‌گیرد و دست دیگر روی آن قرار داده می‌شود، سپس فشارهای سریع به سمت داخل و بالا وارد می‌شود.

اگر با انجام این اقدامات جسم خارجی خارج نشود و مصدوم به دلیل نرسیدن اکسیژن هوشیاری خود را از دست بدهد، باید بلافاصله با اورژانس تماس گرفته و اقدامات احیای قلبی ریوی را آغاز کرد.

کارشناسان تأکید دارند که در حوادث ناشی از خفگی، زمان اهمیت زیادی دارد و آشنایی اطرافیان با اقدامات اولیه می‌تواند پیش از رسیدن نیروهای امدادی، فرصت بیشتری برای نجات جان مصدوم فراهم کند.

منبع: فارس