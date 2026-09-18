باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز مشهد در جوار بارگاه منور رضوی افزود: دشمن حساب کرده تنها جایی که می‌تواند از آنجا کشور را به به‌هم‌ریختگی بکشاند، دانشگاه است و در آستانه آغاز سال تحصیلی، می‌خواهد با توطئه و دسیسه‌های مختلف به دانشگاه‌ها نفوذ کرده و فشار داخلی را از این طریق آغاز کند.

وی عنوان کرد: اگر همه هوشیار باشیم دشمن، چون همیشه شکست خواهد خورد و کاری از پیش نمی‌برد.

علم الهدی اظهار کرد: دشمن می‌گوید قصد دارد داخل کشور را به هم بریزد و اغتشاش ایجاد کند از این رو هر عنصری که درصدد اغتشاش برآید، ستون پنجم دشمن است.

وی افزود امروز در وضعیت جنگی هستیم و وقتی دشمن می‌گوید می‌خواهم داخل را به هم بریزم باید هوشیار باشیم و بدانیم هر مزدور اغتشاشگر، ستون پنجم دشمن است و با ستون پنجم دشمن باید با قاطعیت و قدرت برخورد کرد.

وی گفت: دانشگاه، معبد و جای عبادت و تحصیل و آموزش است باید عزیزان ما در مدیریت دانشگاه‌ها مساله را با جدیت مراقبت و از دانشگاه‌ها صیانت کنند.

او تصریح کرد: دشمن در جنگ نظامی شکست خورده و کنار خواهد رفت و در این عرصه هم مانند عرصه‌های دیگر شکست خواهد خورد.

امام جمعه مشهد گفت: این فکر القا شده که سال تحصیلی باید با برنامه‌های شاد شروع شود البته شادی و نشاط برای جوان لازم است و جوانان ما در پشت لانچر‌ها با شادی و نشاط دشمن را سرکوب می‌کنند، اما این که به نام برنامه شاد، برنامه‌های مبتذل در دانشگاه اجرا شود، خیانت به دانشجو است.

علم الهدی افزود: باید مراقبت کرد که برنامه‌های شاد با برنامه‌های مبتذل و تخریب کننده روحیه حماسی نسل جوان دانشجو جایگزین نشود و روحیه حماسی جوان ما که در نتیجه ۲۰۰ شب ایستادگی در مقابل دشمن به دست آمده، از بین نرود.

وی ادامه داد: ضرر دوم این است که جوانان بسیجی و دانشجویان متدین، برنامه‌های مبتذل را تحمل نمی‌کنند و با آن برخورد می‌کنند و این برخورد‌ها خواه نا خواه اختلاف ایجاد می‌کند و وحدت و انسجام ملت را نشانه می‌گیرد.

امام جمعه مشهد ابراز امیدواری کرد که مدیریت دانشگاه‌ها به این مساله توجه کنند و با مدیریت بصیرانه و مدبرانه، اجازه ندهند برنامه‌های مبتذل به اسم برنامه شاد بر دانشگاه و جوان دانشجوی متدین و انقلابی تحمیل شود.