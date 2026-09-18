باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا باقریدیزج مدیرعامل پالایش نفت اصفهان گفت: ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه اصفهان در مصلای امام خمینی (ره) گفت: پالایش نفت اصفهان در شرایط جنگی منطقه و با وجود اختلال در تأمین نفت خام و فرآوردههای نفتی، فعالیت خود را متوقف نکرد و کارکنان این مجموعه با حضور شبانهروزی، تولید را ادامه دادند.
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان اظهار داشت: دو جنگ مهم، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، حاکم شدن شرایط جنگی و همچنین جنگ روسیه و اوکراین موجب اختلال جدی در تولید و عرضه نفت خام در منطقه و عرضه فرآوردههای نفتی شد و امکان تأمین بهموقع برخی نیازها وجود نداشت.
وی افزود: در چنین شرایطی نقش پالایشگاههای کشور در تأمین این ناترازی اهمیت بیشتری پیدا کرد و پالایش نفت اصفهان علاوه بر حضور در اجتماعات مردمی، در جبهه اقتصادی نیز فعالیت خود را ادامه داد.
باقریدیزج گفت: خانواده نفت با جمعیتی بیش از ۲۰ هزار نفر در جبهه اقتصادی خود حضور داشتند و فعالیت پالایشگاه متوقف نشد و نیروهای پالایش نفت اصفهان با وجود آگاهی از خطر، حتی یک ساعت دستگاهها را خاموش نکردند و بهصورت شبانهروزی به تولید ادامه دادند.
وی بیان کرد: دو پروژه مهم نیز در دستور کار قرار دارد که یکی در اواخر سال آینده و دیگری ۲ سال پس از آن به بهرهبرداری میرسد. پروژه نخست با هزینهای حدود ۸۰۰ میلیون یورو اجرا میشود و موجب کاهش گوگرد نفت کوره یا مازوت خواهد شد و با اجرای این طرح، مازوتی که در نیروگاهها مصرف میشود، عوارض زیستمحیطی بسیار کمتری خواهد داشت و میتواند جایگزین گاز شود.
باقریدیزج گفت: با توجه به اینکه دشمن متخاصم منابع گاز در جنوب کشور را هدف قرار داده و غیرفعال کرده است، استفاده از مازوت پاکشده در نیروگاهها میتواند مانع انتقال کمبود گاز به بخش خانگی شود و از اواخر سال آینده نیروگاهها امکان استفاده از مازوت به جای گاز را خواهند داشت.
وی اظهار داشت: در مرحله بعد و ۲ سال پس از آن، مازوت پاکشده و تصفیهشده به فرآوردههای بنزین و گازوئیل تبدیل میشود که این اقدام نیز در کاهش ناترازی سوخت مؤثر خواهد بود.
افزایش تولید بنزین و گازوئیل یورو ۵
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان بیان کرد: در گام نخست این طرح، روزانه ۱۰ میلیون لیتر مازوت پاک تولید خواهد شد و در مرحله بعد، تولید بنزین یورو ۵ به میزان ۸ میلیون لیتر در روز و گازوئیل یورو ۵ به میزان ۲ میلیون لیتر افزایش مییابد.۲ سال پس از آن نیز طرح دیگری اجرا خواهد شد که افزایش ۴ میلیونلیتری تولید بنزین یورو ۵ را به دنبال دارد.
باقریدیزج گفت: پالایش نفت اصفهان با وجود شرایط اقتصادی ایجادشده، از اجرای پروژههای اساسی خود که به آنها پایبند است کوتاه نیامده و در طول یک سال گذشته بیش از ۷ همت پروژه در این مجموعه به بهرهبرداری رسیده است.
وی بیان کرد: در روزهای آینده نیز چندین پروژه دیگر به بهرهبرداری خواهد رسید و محور این پروژهها بر سه اصل استوار است که نخستین آن تداوم تولید است.
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان اظهار داشت: واحدهای پالایشگاه بهصورت ۲۴ ساعته فعالیت میکنند و باید تمام تعمیرات، تغییر تجهیزات و اقدامات موردنیاز بهگونهای انجام شود که امکان تداوم فعالیت آنها وجود داشته باشد.
وی افزود: در شرایط فعلی پالایشگاه با سرعت فعالیت میکند تا مردم کمبود کمتری را در جامعه احساس کنند و نخستین محور پروژهها، حفظ تداوم تولید است.
باقریدیزج گفت: محور دوم پروژهها کاهش مصرف منابع منطقه است و پروژههایی برای جلوگیری از اتلاف گاز و آب، کاهش مصرف و بازیافت منابع هدررفته در حال اجراست و در بخش آب نیز تلاش میشود حداکثر میزان آب مصرفشده بازیافت شود.
وی بیان کرد: محور سوم، اجرای طرحهای زیستمحیطی برای کاهش آلودگی است تا پالایشگاه در حد توان خود به کاهش ناترازیهای موجود در کشور کمک کند.
مصرف آب پالایشگاه ۳۰ درصد کاهش مییابد
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان اظهار داشت: برای حفظ تداوم تولید، تعمیرات اساسی بهصورت ضربتی و کوتاهمدت انجام میشود و رسیدگی به دستگاهها بهصورت شبانهروزی ادامه دارد تا تجهیزات بتوانند در دوره فعالیت مستمر، تولید را حفظ کنند.
وی افزود: در بخش کاهش مصرف آب، منابع مصرفی در حال نوسازی است و تجهیزات جدید بهزودی وارد مدار میشوند و مصرف آب این تجهیزات ۳۰ درصد کمتر از دستگاههای مشابه قبلی خواهد بود.
باقریدیزج گفت: بخش زیادی از اتلاف آب در پالایشگاهها مربوط به برجهای خنککننده است که با تبخیر آب، آن را خنک میکنند تا در فرایند تولید فرآوردههای نفتی که با حرارت بالا انجام میشود، مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: این تجهیزات در حال جایگزینی هستند و با اجرای آنها مصرف آب کاهش خواهد یافت و برای جلوگیری از هدررفت آب بهصورت مایع نیز طرحهایی در حال اجراست که طی سال جاری یا اواسط سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
بیش از ۸۰ درصد آب هدررفته بازیافت میشود
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان اظهار داشت: با اجرای این طرحها میزان بازیافت آب افزایش خواهد یافت و اگر میزان آب هدررفته را ۱۰۰ واحد فرض کنیم، بیش از ۸۰ درصد آن بازیافت خواهد شد.
وی افزود: استفاده از آبهای غیرشرب نیز در دستور کار قرار دارد و در همین راستا پروژهای در منطقه شاهینشهر بهزودی افتتاح میشود که امکان استفاده بیشتر از پساب فاضلاب بهداشتی را فراهم میکند.
باقریدیزج گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵ درصد آب مصرفی پالایشگاه از همین منابع تأمین میشود و پساب فاضلاب بهداشتی که از منازل جمعآوری و به مراکز تصفیه منتقل میشود، مورد استفاده قرار میگیرد.
وی بیان کرد: مابقی آب مصرفی نیز با طرحهای اجراشده و با هدایت استاندار و تیم همراه وی از آب دریا تأمین میشود و در مجموع ۴۵ درصد از پساب بهداشتی و ۵۵ درصد از آب دریا برای تأمین آب موردنیاز استفاده میشود.
۴۰۰ میلیارد تومان مسئولیت اجتماعی پالایشگاه
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان گفت: این مجموعه در کنار اجرای طرحهای پالایشگاهی و با وجود هزینههای بالای این پروژهها، از مسئولیتهای اجتماعی خود نیز غافل نبوده است.
وی بیان کرد: پس از حمله و تخریب بعضی منازل، با دستور استاندار، برخی صنایع از جمله پالایشگاه اصفهان ۲۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز کردند تا این مبلغ بهصورت وام در اختیار شهروندان قرار گیرد و بتوانند منازل خود را سریعتر بازسازی کرده و به خانههای خود بازگردند.
باقریدیزج افزود: ۲۵۰ میلیارد تومان نیز مربوط به مسئولیتهای اجتماعی سال گذشته پالایشگاه بود که ۲۲.۴۸ درصد آن در حوزه آموزشی و پژوهشی هزینه شده است.
وی گفت: این مبالغ خارج از پالایشگاه و برای حمایت از مجموعههایی در سطح استان که در حوزههای آموزشی و پژوهشی فعالیت میکنند، هزینه شده است.
اعتبارات فرهنگی، اجتماعی و درمانی پالایشگاه
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان اظهار داشت: ۳۶.۵ درصد از اعتبارات مسئولیت اجتماعی سال گذشته در حوزههای فرهنگی و اجتماعی و ۴۱ درصد نیز در حوزه بهداشت و درمان هزینه شده است.
وی بیان کرد: برای سال جاری نیز ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مسئولیت اجتماعی تصویب شده است که در همین محورهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشت و درمان هزینه خواهد شد.
باقریدیزج درباره نقش پالایشگاه در تأمین سوخت گفت: پالایش نفت اصفهان بهصورت مستقیم در تنظیم بازار عرضه سوخت و قیمتگذاری دخالت ندارد و وظیفه آن دریافت و تصفیه نفت خام و تحویل فرآوردهها به دولت است، اما در مقاطع حساس که دولت به تولید بیشتری نیاز دارد، تمام ظرفیت و توان خود را برای افزایش تولید به کار میگیرد.
وی افزود: در شرایطی که پیک مصرف وجود دارد و به دلیل شرایط جنگی منطقه امکان تأمین از خارج فراهم نیست، پالایشگاه تلاش میکند کمبود موجود را تا حد توان جبران کند و به همین دلیل جایگاه پالایشگاه اصفهان در تأمین نیاز کشور اهمیت دارد.
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان اظهار داشت: در روزهای نخست جنگ به دلیل اضطرابی که در جامعه ایجاد شده بود و مردم احتمال کمبود سوخت را میدادند، صفهای طولانی بنزین تشکیل شد؛ هرچند تنظیم بازار بر عهده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی است، پالایش نفت اصفهان با تلاش شبانهروزی و استفاده از حداکثر ظرفیتهای موجود توانست به کاهش این التهاب کمک کند.
وی بیان کرد: کارکنان پالایشگاه در این دوره با تلاش خود مجموعه را سرپا نگه داشتند و برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی انسانی، برخی پروژههای غیرضروری در این مدت کاهش یافت.
باقریدیزج گفت: نیروهای پالایشگاه به سه بخش تقسیم شدند؛ بخشی در خانه بهصورت آمادهباش قرار داشتند، گروهی در مناطق امن مستقر شدند و یکسوم نیروها در محل دستگاهها حضور داشتند.
وی افزود: برخی نیروها در زمان اعلام وضعیت قرمز امکان ترک موضع و رفتن به پناهگاه را نداشتند و در محل دستگاهها باقی میماندند؛ به این معنا که هر لحظه آماده ایثار و شهادت بودند.
مدیرعامل پالایش نفت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: حضور مردم در خیابانها و اجتماعات، علاوه بر مقابله با توطئههای دشمن، موجب قوت قلب نیروهای مسلح است که در پای لانچرها و مواضع مربوط به خود ایستادهاند و برای دفاع از خاک و آب کشور تلاش میکنند.
وی بیان کرد: مادامی که حضور مردم در صحنهها قوی باشد، نیروهای مسلح نیز با قدرت به دفاع خود ادامه خواهند داد و دشمن به اهداف خود نخواهد رسید.
باقریدیزج گفت: خانوادههای کارکنان نیز در کنار مردم در خیابانها حضور داشتند و همسران کارکنان در کنار نیروهای پالایشگاه، جبهه اقتصادی را حفظ کردند.
منبع: ایرنا