باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

انتشار تصاویری از عملیات تک‌تیرانداز شهید مراد مطر در رفح + فیلم

قسام تصاویری از بخش‌هایی از عملیات تک‌تیرانداز شهید مراد مطر علیه نیروهای ارتش اسرائیل در رفح منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گردان‌های قسام تصاویری از عملیات تک‌تیراندازی شهید مراد مطر در رفح منتشر کرد که بخش‌هایی از درگیری‌های وی با نیروهای ارتش اسرائیل را به نمایش می‌گذارد.

 

مطالب مرتبط
انتشار تصاویری از عملیات تک‌تیرانداز شهید مراد مطر در رفح + فیلم
young journalists club

ویدئوی جدید قسام با زیرنویس فارسی از نمایش وحدت محور مقاومت + فیلم

انتشار تصاویری از عملیات تک‌تیرانداز شهید مراد مطر در رفح + فیلم
young journalists club

مردی که تل‌آویو را بیش از بیست سال در حالت هشدار نگه داشت + فیلم

انتشار تصاویری از عملیات تک‌تیرانداز شهید مراد مطر در رفح + فیلم
young journalists club

فیلمی در رد ادعای اشغالگران درباره بدرفتاری مقاومت با اسرای رژیم در تونل‌ها

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
جانفدایان یاد و خاطره قربانیان حمله به مراسم عروسی در سیریک را زنده کردند + فیلم
۶۶۰

جانفدایان یاد و خاطره قربانیان حمله به مراسم عروسی در سیریک را زنده کردند + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
رژه بانوان در مراسم ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان» + فیلم
۶۰۲

رژه بانوان در مراسم ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان» + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم
۵۷۳

حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم
۵۴۳

نمایش پهپادهای ایرانی در رزمایش «جان‌فدایان ایران» + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
حضور دانشجویان علوم پزشکی با تصاویر هم‌کلاسی‌های شهیدشان در رزمایش «جان‌فدا» + فیلم
۵۱۸

حضور دانشجویان علوم پزشکی با تصاویر هم‌کلاسی‌های شهیدشان در رزمایش «جان‌فدا» + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha