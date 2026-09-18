باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس، استاندار گیلان، امروز به همراه مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان و محمدعلی ویشکایی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، با حضور در محل احداث اردوگاه آموزشی جوانان هلالاحمر، آخرین وضعیت اجرایی این پروژه را مورد بررسی قرار داد.
این اردوگاه که بهعنوان یکی از پروژههای کشوری جمعیت هلالاحمر در گیلان در حال احداث است، در بهمنماه سال گذشته کلنگزنی شد و بر اساس گزارش ارائهشده در جریان بازدید استاندار، تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد رسیده است.
از کلنگزنی تا پیشرفت ۵۰ درصدی
احداث این مجموعه با هدف توسعه زیرساختهای آموزشی و مهارتی جوانان هلالاحمر و فراهم کردن ظرفیت مناسب برای برگزاری دورهها و برنامههای آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار گیلان در جریان این بازدید ضمن گفتوگو با مدیران و عوامل اجرایی، در جریان جزئیات روند پیشرفت عملیات عمرانی و اقدامات انجامشده برای تکمیل اردوگاه قرار گرفت.
حقشناس همچنین بر اهمیت تسریع در روند اجرای پروژه و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای تکمیل این مجموعه تأکید کرد.
منبع: روابط عمومی