شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه روستای انارستانک از شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از دویست شبانه روز است که مردم انقلابی و همیشه در صحنه روستای انارستانک بخش اسلامیه شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی همچنان به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و همیشه در صحنه این روستا همچنان خیابان‌ها را رها نکردند و با حضور پرشور خود به فرمان رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان جنوبی

گزارش تصویری از حضور حماسی مردم انقلابی روستای انارستانک در قرار‌های شبانه

گزارش تصویری از حضور حماسی مردم انقلابی روستای انارستانک در قرار‌های شبانه

حضور حماسی مردم انقلابی روستای انارستانک

گزارش تصویری از حضور حماسی مردم انقلابی روستای انارستانک در قرار‌های شبانه

گزارش تصویری از حضور حماسی مردم انقلابی روستای انارستانک در قرار‌های شبانه

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برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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