شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه روستای انارستانک از شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از دویست شبانه روز است که مردم انقلابی و همیشه در صحنه روستای انارستانک بخش اسلامیه شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی همچنان به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و همیشه در صحنه این روستا همچنان خیابانها را رها نکردند و با حضور پرشور خود به فرمان رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
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منبع: شهروندخبرنگار - خراسان جنوبی
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