باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - حسن نوری معاون آموزش سازمان اورژانس کشور گفت: در حال حاضر در سازمان اورژانس سیستمی در ۳۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور نصب و راه اندازی شده است که با ارسال پیامک اجازه دسترسی به آدرس و‌ مکان مددجویانی که با شماره ۱۱۵ تماس می‌گیرند، فراهم می‌شود.

به گفته وی این کار با هدف رسیدن سریع‌تر نیرو‌های امدادی بر بالین بیماران و مصدومان و پیدا کردن آدرس دقیق مددجویان است.

نوری تاکید کرد: این سیستم بر روی گوشی‌های هوشمند معمولی قابلیت نصب دارد.