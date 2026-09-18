معاون آموزش سازمان اورژانس کشور گفت: مددجویان می‌توانند موقعیت خود را به اورژانس از طریق پیامک ارسال کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - حسن نوری معاون آموزش سازمان اورژانس کشور گفت: در حال حاضر در سازمان اورژانس سیستمی در ۳۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور نصب و راه اندازی شده است که با ارسال پیامک اجازه دسترسی به آدرس و‌ مکان مددجویانی که با شماره ۱۱۵ تماس می‌گیرند، فراهم می‌شود.

به گفته وی این کار با هدف رسیدن سریع‌تر نیرو‌های امدادی بر بالین بیماران و مصدومان و پیدا کردن آدرس دقیق مددجویان است.

 نوری تاکید کرد: این سیستم بر روی گوشی‌های هوشمند معمولی قابلیت نصب دارد.

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برچسب ها: اورژانس ، آمبولانس و اتوبوس آمبولانس
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