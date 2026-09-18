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جشن بادبادک‌ها به مناسبت پایان تابستان در همدان

جشن بادبادک‌ها به مناسبت پایان تابستان در همدان
عکاس زینب سعیدی
تاریخ انتشار ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ ۱۶:۵۷
کد خبر
۹۱۳۰۴۲۲
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جشن بادبادک‌ها به مناسبت پایان فصل تابستان و استقبال از پاییز، و برای گرامی‌داشت یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب، در همدان برگزار شد.

جشن بادبادک‌ها به مناسبت پایان تابستان در همدان

جشن بادبادک‌ها به مناسبت پایان فصل تابستان و استقبال از پاییز، و برای گرامی‌داشت یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب، در همدان برگزار شد.
۲۷ / ۰۶ / ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۷
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برچسب ها: همدان ، بادبادک ، تابستان
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