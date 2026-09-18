باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بازار سرمایه فردا در حالی معاملات هفته جدید را آغاز میکند که بورس تهران هفته گذشته را با رشد شاخصهای اصلی، افزایش ارزش معاملات و تداوم ورود نقدینگی حقیقی پشت سر گذاشت؛ در عین حال، افزایش عرضهها در برخی نمادها و رشد قابل توجه شاخصها در ماههای اخیر، توجه معاملهگران را به نحوه آغاز معاملات هفته جدید معطوف کرده است.
در مجموع معاملات هفته کاری گذشته شاخص کل با افزایش ۶.۱۱ درصدی به ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۷۳۳ واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۳.۸۰ درصدی به ۲ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۱۸۰ واحد رسید و شاخص کل فرابورس با افزایش ۵.۳۹ درصدی در ارتفاع ۵۸ هزار و ۱۹۳ واحد قرار گرفت.
ارزش معاملات مربوط به سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی نیز در روز شنبه ۴۱ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان، یکشنبه ۵۰ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان، دوشنبه ۵۴ هزار و ۹۴ میلیارد تومان، سهشنبه ۴۳ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان و چهارشنبه ۶۸ هزار و ۳۲۴ میلیارد تومان بود که در مجموع ارزش معاملات این بازار به ۲۵۷ هزار و ۲۵۵ میلیارد تومان رسید.
همچنین سرانه خرید در این هفته به طور میانگین ۹۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۱۰۶ میلیون تومان بود.
در جریان معاملات هفته گذشته، روز شنبه ۵ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان ورود پول حقیقی ثبت شد. روز یکشنبه نیز ۵ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان ورود پول داشتیم، اما در روز دوشنبه ۷۳۶ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد. روز سهشنبه مجدداً ۷ هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان ورود پول و روز چهارشنبه نیز ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ورود پول ثبت شد که در مجموع، ۱۹ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان ورود پول اشخاص حقیقی به سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی رقم خورد.
از سوی دیگر، در صندوقهای با درآمد ثابت روز شنبه ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان خروج پول داشتیم، اما روز یکشنبه ۳۵۹ میلیارد تومان، دوشنبه ۹۲۱ میلیارد تومان، سهشنبه ۹۸۳ میلیارد تومان و چهارشنبه نیز ۲ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان ورود پول ثبت شد که در مجموع، ۲ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان ورود پول به صندوقهای با درآمد ثابت رقم خورد.
عرضههای سنگین در برابر تقاضای بازار
در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این هفته از آن هفتههایی بود که چندین مرتبه عرضههای سنگینی در بازار شکل گرفت، اما بازار به خوبی توانست در مقابل عرضهها تقاضای خوبی را شکل دهد و در مجموع روند مثبتی طی شد.
او افزود: ما روزانه شاید چندین بار دیدیم که عرضهها سنگین شد، ولی تقاضا پاسخگو بود و بازار توانست این عرضهها را جذب کند.
آسایش بیان کرد: با توجه به وضعیت بازار و اینکه شاخص پس از رشد ۱۰۰ درصدی که از پس از جنگ تا به امروز داشته، باعث میشود بعضی از سرمایهگذاران سیو سود کنند و بعضی از سرمایهگذاران نیز با ترس وارد سهام شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: باید منتظر بمانیم تا گزارشهای ششماهه برسند و گزارش مربوط به ماه شهریورماه نیز منتشر شود که بتواند یک معیار و محرک برای بازار باشد؛ بازار شاید به سمت سهامی برود که کمتر در این مدت رشد کردهاند و بتوانند مورد توجه قرار بگیرند.
گزارشهای ماهانه و ششماهه در کانون توجه
یکی از موضوعاتی که میتواند در معاملات هفته جدید مورد توجه معاملهگران قرار گیرد، انتشار گزارشهای ماهانه شرکتها و در ادامه صورتهای مالی ششماهه است. گزارشهای ماهانه میتوانند تصویری از عملکرد شرکتها در شهریورماه ارائه کنند و صورتهای مالی ششماهه نیز اطلاعات کاملتری از عملکرد شرکتها در نیمه نخست سال در اختیار بازار قرار خواهند داد.
از سوی دیگر، با توجه به رشد قابل توجه شاخصهای بازار در هفتههای اخیر، نحوه مواجهه عرضهکنندگان و خریداران در نخستین معاملات هفته اهمیت زیادی خواهد داشت. در صورتی که تقاضا بتواند در برابر عرضههای احتمالی مقاومت کند، جریان معاملات میتواند همچنان در سطوح بالای ارزش معاملات دنبال شود؛ با این حال، افزایش عرضه در نمادهایی که رشد بیشتری را تجربه کردهاند نیز یکی از مواردی است که معاملهگران در شروع هفته به آن توجه خواهند داشت.
در مجموع، بازار سرمایه فردا معاملات هفته جدید را در شرایطی آغاز میکند که از یک سو رشد شاخصها، ارزش بالای معاملات و ورود پول حقیقی از عوامل مورد توجه بازار هستند و از سوی دیگر، افزایش عرضهها پس از رشد قابل توجه شاخصها و انتظار برای انتشار گزارشهای ماهانه و ششماهه، از مهمترین متغیرهای پیشروی معاملات خواهد بود.