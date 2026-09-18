باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارین لوپن، رهبر راستگرای فرانسه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را متهم کرد که «در سراسر کره زمین آتش به پا میکند»؛ اظهاراتی که به جنگی که او از ماهها پیش علیه ایران به راه انداخته است، اشاره دارد.
لوپن در مصاحبهای مطبوعاتی هشدار داد که این وضعیت جهان را با «موجی از تورم بینالمللی مواجه خواهد کرد که پیامدهای آن دامن همه ملتها را خواهد گرفت». او تاکید کرد که آمریکا مرتکب اشتباه شده است و گفت: «آمریکا متحد ماست و در حال مرتکب شدن یک اشتباه است.»
لوپن همچنین تاکید کرد که «این جنگ به قوانین بینالمللی احترام نمیگذارد، همانطور که بسیاری از درگیریها نیز چنین نیستند» و پرسید: «آیا این جنگ مشروع است؟»
او افزود: «برای اینکه بدانیم این جنگ مشروع است یا نه، باید بدانیم ترامپ میخواست به چه چیزی دست پیدا کند. تا این لحظه نمیدانیم او میخواهد چه کاری انجام دهد و کاملا مشخص است که به اهداف خود از این جنگ دست پیدا نکرده است. او در سراسر کره زمین آتش به پا میکند.»
او گفت: «بیایید نام واقعی این وضعیت را بر زبان بیاوریم و به شرایط در تنگه هرمز و تنگه بابالمندب نگاه کنیم. ما امروز با وضعیتی مواجه هستیم که ما را در معرض موجی از تورم جهانی قرار میدهد؛ موجی که پیامدهای آن همه ملتها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.»
منبع: المیادین