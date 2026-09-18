باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انگزی اوکونجو-ایوئالا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی هشدار داد که تجارت جهانی با شدیدترین اختلال خود در ۸۰ سال گذشته مواجه است و گلوگاه‌های ایجادشده در زنجیره تأمین در تنگه هرمز، قیمت جهانی مواد غذایی و انتقال کود‌های کشاورزی را با چالش جدی مواجه می‌کند.

او در حاشیه «مجمع عمومی سازمان تجارت جهانی» در ژنو گفت که نظام تجارت جهانی همچنان تاب‌آور است، اما ادامه درگیری در آسیای غربی آزمونی بزرگ برای ۱۶۶ کشور عضو این سازمان محسوب می‌شود.

مدیرکل سازمان تجارت جهانی همچنین هشدار داد ذخایر ملی تاکنون به‌طور موقت بازار‌ها را در برابر شوک‌های ناشی از اختلالات در تنگه هرمز محافظت کرده‌اند، اما ادامه مسدود شدن این آبراه حیاتی، به‌ناچار هزینه‌های بخش کشاورزی را افزایش خواهد داد.

اوکونجو-ایوئالا همچنین هشدار داد که شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی با تغییر مسیر کشتی‌ها از مسیر‌های جایگزین، حجم تجارت را حفظ کرده‌اند، اما این انحراف‌های طولانی از مسیر اصلی هزینه‌های اضافی سنگینی ایجاد می‌کنند و ثبات بلندمدت زنجیره تأمین فعلی را زیر سؤال می‌برند.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به رشد تجارت در سال جاری اشاره کرد. مدیرکل سازمان تجارت جهانی خاطرنشان کرد که تجارت کالا در سال جاری، با وجود فشار‌های ژئوپلیتیکی، ۴.۶ درصد رشد کرده که رقمی غیرمنتظره و قابل‌توجه به شمار می‌رود.

اوکونجو-ایوئالا اظهار کرد که بخش قابل‌توجهی از این رشد ناشی از افزایش تجارت مرتبط با هوش مصنوعی بوده است و خرید و فروش نیمه‌رسانا‌ها بخشی از آن محسوب می‌شود.

منبع: آناتولی