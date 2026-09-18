بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر اورژانس لنگرود گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر سقوط یک مرد ۵۲ ساله از درخت گردو و بروز آسیب نخاعی شدید، گروه پایگاه اورژانس جادهای لات لیل اطاقور فوری به محل حادثه اعزام شد.
احسان خاکی افزود: پس از انجام اقدامات اولیه در محل حادثه، با هماهنگی مرکز اورژانس گیلان، برای جلوگیری از آسیبهای ثانویه و انتقال سریع مصدوم، یک بالگرد اعزام شد.
وی گفت: خوشبختانه با اعزام بالگرد از مرکز اورژانس گیلان، مصدوم برای انجام درمانهای پیشرفته و بررسیهای تخصصی، به بیمارستان پورسینا رشت منتقل شد.
منبع : خبرگزاری صداوسیما