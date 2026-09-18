مدیر اورژانس لنگرود از عملیات نجات و انتقال هوایی مرد ۵۲ ساله‌ای که از درخت سقطو کرده بود، با بالگرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مدیر اورژانس لنگرود گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر سقوط یک مرد ۵۲ ساله از درخت گردو و بروز آسیب نخاعی شدید، گروه پایگاه اورژانس جاده‌ای لات لیل اطاقور فوری به محل حادثه اعزام شد.


احسان خاکی افزود: پس از انجام اقدامات اولیه در محل حادثه، با هماهنگی مرکز اورژانس گیلان، برای جلوگیری از آسیب‌های ثانویه و انتقال سریع مصدوم، یک بالگرد اعزام شد.


وی گفت: خوشبختانه با اعزام بالگرد از مرکز اورژانس گیلان، مصدوم برای انجام درمان‌های پیشرفته و بررسی‌های تخصصی، به بیمارستان پورسینا رشت منتقل شد.

منبع : خبرگزاری صداوسیما 

برچسب ها: مصدوم ، بالگرد
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