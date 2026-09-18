سخنگوی وزارت امور خارجه به اظهارات یکی از سخنگویان دولت آمریکا نسبت به وضعیت اقتصادی ایرانیان واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات یکی از سخنگویان دولت آمریکا نسبت به وضعیت اقتصادی ایرانیان و ادعای ممانعت آمریکا از خرید نمایندگان ایران از فروشگاه‌های آمریکایی در جریان اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: حاکمان واشنگتن هنوز ملت‌ها را فاقد حافظه و شعور تحلیلی فرض می‌کند؛ گویی جهان همچون سریال Pluribus است و همه باید با ذهنی تعطیل، خیره به لب‌های واشنگتن، روایت آن را بی کم و کاست باور کنند.

وی افزود: یک سو، جنگ اقتصادی بی‌رحمانه‌ای که هدفش وارد کردن حداکثر درد و رنج علیه تک‌تک شهروندان ایرانی است و از سوی دیگر، نمایش پرطمطراق جلوگیری از خرید فرضی مقامات ایرانی از یک فروشگاه عمده‌فروشی در نیویورک!

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: تحریم زندگی یک ملت» را جشن می‌گیرند و برای «تحریم کارت فروشگاه» بیانیه صادر می‌کنند.

وی در پایان گفت: این روش تبلیغاتی آن‌قدر ساده‌لوحانه و نخ‌نماست که حالا بهتر می‌توان فهمید چه نوع ذهنیت ساده‌انگارانه‌ای جنگ غیرقانونی علیه ملت ایران را آغاز کرد و آمریکا را به ورطه خجالت‌آوری که امروز در آن قرار دارد کشاند.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، آمریکا
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