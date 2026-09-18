روستای امیر آباد یامچی ،روستای کوچکی که در دل ایران پهناور توانسته با ۵۰ خانوار وبا ۱۵۰ نفر جمعیت توانسته ۲۰ هزار گوسفند نزاد ماکویی را پرورش دهد وبه یکی از کانون‌های دامپروری در استان آذربایجان تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-الهیاری مدیر جهاد کشاورزی شهر ستان مرند گفت: از ۳۷۵۰ هزار راس دام سبک در شهر ستان مرند ۸۰ هزار راس آن نزاد ماکویی است که د ر منطقه یکانات یامچی وجود که ۲۰ هزار راس آن در یک روستا پرورش داده می‌شود.

وی افزود: این روستا یکی از کانون‌های پرورش گوسفند نژاد ماکویی است که نقش مهمی در تولیدات محصولات دامی برای حمایت از چرخه اقتصادی کشور دارد.

علیمحمدی کارشناش امور دام جهاد کشاورزی شهر ستان مرند هم گفت: این گوسفند نژاد ماکویی با شرایط سخت منطقه‌ای ساز گاری دارد و از لحاة تولید پشم و گوشت با سایر گوسفندان متفاوت است وبرای دامدار یک نژاد با صرفه است.

برچسب ها: دامداری ، روستا
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