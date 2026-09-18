آیین گلباران مزار استاد محمدحسین شهریار با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان استانی و شهریاردوستان در مقبره الشعرای تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-مهدی محمدی معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با گرامیداشت یاد استاد سپهر شعر و ادب؛ شهریار شیرین سخن گفت: اگر امروز با گذشت سالها از درگذشت استاد شهریار، همچنان از او به بزرگی یاد میشود به این خاطر است که استاد، شاعری مردمی بود و سرودن اشعاری به زبان مادری در کنار سرودههای فارسی، به غنای شعر و ادب ایران زمین افزود.
وی همچنین گفت: امروزه شاهد ورود بی رویهی برخی لغات و اصطلاحات خارجی به زبان ارزشمند فارسی هستیم از این روست که باید هر کدام از ما به عنوان یک ایرانی در پاسداشت آن بکوشیم و اجازه ندهیم اصالت آن به تاراج رود هر چند از گذشتههای دور تاکنون بارها و بارها، هجمههای زیادی به زبان اصیل ایرانی وارد آمده، اما به واسطهی ریشه دار بودنش، خدشهای به آن وارد نشده و اصالتش همچنان حفظ شده است.
مرتضی محمدزاده معاون سیاسی-اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی هم گلباران مزار استاد شهریار را تعظیم به حوزهی فرهنگ و ادب و هنر بیان کرد و افزود: مقبره الشعرای تبریز که مدفن صدها شاعر و ادیب است، تنها یک سازه نیست بلکه نماد و تجلی گاه هویت ملی و منطقهای ماست و اگر در ۲۷ شهریور هر سال مطابق با سالروز درگذشت استاد شهریار، جایگاه شعر و ادب را بزرگ میداریم به واسطهی وجود همین شعرا و ادباست.