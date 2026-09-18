آیین گلباران مزار استاد محمدحسین شهریار با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان استانی و شهریاردوستان در مقبره الشعرای تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-مهدی محمدی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با گرامیداشت یاد استاد سپهر شعر و ادب؛ شهریار شیرین سخن گفت: اگر امروز با گذشت سال‌ها از درگذشت استاد شهریار، همچنان از او به بزرگی یاد می‌شود به این خاطر است که استاد، شاعری مردمی بود و سرودن اشعاری به زبان مادری در کنار سروده‌های فارسی، به غنای شعر و ادب ایران زمین افزود.
وی همچنین گفت: امروزه شاهد ورود بی رویه‌ی برخی لغات و اصطلاحات خارجی به زبان ارزشمند فارسی هستیم از این روست که باید هر کدام از ما به عنوان یک ایرانی در پاسداشت آن بکوشیم و اجازه ندهیم اصالت آن به تاراج رود هر چند از گذشته‌های دور تاکنون بار‌ها و بارها، هجمه‌های زیادی به زبان اصیل ایرانی وارد آمده، اما به واسطه‌ی ریشه دار بودنش، خدشه‌ای به آن وارد نشده و اصالتش همچنان حفظ شده است.
مرتضی محمدزاده معاون سیاسی-اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی هم گلباران مزار استاد شهریار را تعظیم به حوزه‌ی فرهنگ و ادب و هنر بیان کرد و افزود: مقبره الشعرای تبریز که مدفن صد‌ها شاعر و ادیب است، تنها یک سازه نیست بلکه نماد و تجلی گاه هویت ملی و منطقه‌ای ماست و اگر در ۲۷ شهریور هر سال مطابق با سالروز درگذشت استاد شهریار، جایگاه شعر و ادب را بزرگ می‌داریم به واسطه‌ی وجود همین شعرا و ادباست.

برچسب ها: شعر ، شاعر
خبرهای مرتبط
معرفی برگزیدگان هفتمین جشنواره شعر خوزستان
حضور شاعران خارجی در جشنواره شعر رضوی به زبان عربی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری همایش دوچرخه سواری کوهستان در مراغه
میزبانی تبریز از ۴۵۰ متخصص پزشکی هسته‌ای و ۲۰۰ مقاله علمی
تأمین سوخت دوم یا سوخت جایگزین را از مهم‌ترین مطالبات گلخانه داران بناب است
روستای امیر آباد یامچی کمک حال اقتصاد کشور با تولیدات محصولات دامی
در کشور عرصه‌های امنیت، آموزش و پرورش و عرصه سلامت مهمترین موضوعات هستند
نشان فردوسی به تبریز رسید
ادای احترام به مقام استاد شهریار با اهدا گل و قرائت فاتحه بر سر مزار استاد
آخرین اخبار
ادای احترام به مقام استاد شهریار با اهدا گل و قرائت فاتحه بر سر مزار استاد
روستای امیر آباد یامچی کمک حال اقتصاد کشور با تولیدات محصولات دامی
نشان فردوسی به تبریز رسید
میزبانی تبریز از ۴۵۰ متخصص پزشکی هسته‌ای و ۲۰۰ مقاله علمی
برگزاری همایش دوچرخه سواری کوهستان در مراغه
تأمین سوخت دوم یا سوخت جایگزین را از مهم‌ترین مطالبات گلخانه داران بناب است
در کشور عرصه‌های امنیت، آموزش و پرورش و عرصه سلامت مهمترین موضوعات هستند
وزیر کشاورزی: خانه پدری شهریار برای حضور گسترده علاقه‌مندان توسعه یابد