مجری طرح ملی «ایران دیجیتال» از آموزش حدود ۴ میلیون نفر در قالب این طرح خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمدباقر تبریزی، مجری طرح ملی «ایران دیجیتال» و مدیرعامل مجموعه دانش‌بنیان کوئرا، در حاشیه مراسم اختتامیه ایران دیجیتال ۱۴۰۵ درباره روند اجرای این طرح اظهار کرد: اجرای آزمایشی «ایران دیجیتال» از سال ۱۴۰۲ با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت آموزش و پرورش آغاز شد.

وی افزود: در مرحله پایلوت، چند پلتفرم مسئولیت آموزش برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی دانش‌آموزان در استان‌های مختلف را بر عهده داشتند. پلتفرم جونیورا نیز اجرای طرح در استان‌های قم و مازندران را دنبال کرد و در مجموع حدود هفت استان در این مرحله مشارکت داشتند.

تبریزی ادامه داد: پس از نتایج به‌دست‌آمده از اجرای آزمایشی، در سال ۱۴۰۴ طرح در مقیاس گسترده‌تری آغاز شد و دو پلتفرم، یکی با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری و دیگری با مشارکت وزارت ارتباطات، مسئولیت اجرای بخش‌های مختلف آن را بر عهده گرفتند.

مجری طرح ملی ایران دیجیتال گفت: اجرای این مرحله از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شد و هدف اولیه، آموزش یک میلیون دانش‌آموز بود. با این حال، تاکنون حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از طریق پلتفرم جونیورا در دوره‌ها ثبت‌نام و مشارکت کرده‌اند و در پلتفرم دیگر نیز حدود یک میلیون و ۷۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تحت آموزش قرار گرفته‌اند. با احتساب آموزش‌های ارائه‌شده به معلمان، مجموع افراد تحت پوشش طرح به حدود ۴ میلیون نفر رسیده است.

تبریزی درباره ساختار آموزشی این طرح توضیح داد: آموزش هوش مصنوعی برای دانش‌آموزان در هفت سطح طراحی شده است و تمرکز اصلی در مرحله نخست بر دانش‌آموزان دوره متوسطه اول قرار داشت.

به گفته وی، دانش‌آموزانی که از ابتدای اجرای طرح در آن حضور داشته‌اند، امکان طی کردن هر هفت سطح را داشته‌اند، اما فرایند آموزش همچنان ادامه دارد و با توجه به ورود دانش‌آموزان جدید، دوره‌ها همچنان فعال هستند.

وی درباره برنامه آینده طرح ایران دیجیتال نیز اظهار کرد: در ابتدا سهم هر یک از دو بخش معاونت علمی و وزارت ارتباطات، یک میلیون دانش‌آموز تعیین شده بود، اما این ظرفیت اکنون به حدود ۴ میلیون نفر افزایش یافته است.

مجری طرح ملی ایران دیجیتال افزود: هدف بعدی، پوشش حدود ۸ میلیون دانش‌آموز دوره متوسطه اول و دوم است. همچنین برنامه‌ریزی شده است از سال آینده دانش‌آموزان دوره ابتدایی نیز وارد این طرح شوند تا در سال ۱۴۰۶ امکان پوشش آموزش‌های هوش مصنوعی و مهارت‌های دیجیتال برای کل جمعیت ۱۶ تا ۱۷ میلیون نفری دانش‌آموزان کشور فراهم شود.

آموزش از سطح مقدماتی تا توسعه محصولات هوش مصنوعی

تبریزی با اشاره به سطح‌بندی محتوای آموزشی گفت: دوره‌ها از سطح بسیار مقدماتی آغاز می‌شوند و حتی برای دانش‌آموزانی که مهارت خواندن و نوشتن محدودی دارند نیز قابل استفاده هستند. در ادامه، آموزش‌ها به‌صورت مرحله‌ای وارد مباحث تئوری، علمی و عملی هوش مصنوعی می‌شوند.

وی تأکید کرد: تلاش شده است آموزش‌ها به شکل تعاملی ارائه شوند و دانش‌آموزان علاوه بر یادگیری مفاهیم، از طریق تمرین و انجام پروژه‌های عملی در حوزه برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی نیز مهارت کسب کنند.

مدیرعامل کوئرا افزود: در پایان هر مسیر آموزشی، دانش‌آموزان یک پروژه عملی ارائه می‌کنند که مورد داوری قرار می‌گیرد. تاکنون حدود ۲۰ هزار پروژه عملی در این طرح ثبت شده است.

به گفته وی، هدف این است که دانش‌آموزان صرفاً به کاربران چت‌بات‌های هوش مصنوعی تبدیل نشوند، بلکه خودشان بتوانند چت‌بات، دستیار هوش مصنوعی و محصولات مبتنی بر پردازش متن و تصویر توسعه دهند.

تبریزی خاطرنشان کرد: طبیعی است که همه ۴ میلیون نفر تحت پوشش، تا مراحل نهایی آموزش پیش نمی‌روند و دانش‌آموزان توانمندتر مسیر‌های پیشرفته‌تر را طی می‌کنند؛ با این حال، ساختار دوره‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده است که دانش‌آموزان با سطوح مختلف توانایی بتوانند از آموزش‌ها استفاده کنند.

مشارکت ۵۰ هزار دانش‌آموز در مسابقات هوش مصنوعی

وی همچنین از برگزاری دومین دوره «مسابقه ملی هوش مصنوعی دانش‌آموزی» خبر داد و گفت: نخستین دره این مسابقات تابستان سال گذشته برگزار شد و در مجموع دو دوره، حدود ۵۰ هزار دانش‌آموز در این رویداد عملی شرکت کرده‌اند.

تبریزی افزود: این مسابقات از جمله رویداد‌های پرمخاطب حوزه هوش مصنوعی دانش‌آموزی در کشور است و شرکت‌کنندگان در آن پروژه‌ها و تمرین‌های عملی خود را ارائه می‌کنند. در مراسم اختتامیه نیز از دانش‌آموزان برتر این دوره تقدیر خواهد شد.