باشگاه خبرنگاران جوان - نامزدهای دریافت جوایز پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ در سه بخش «بینالملل؛ نبرد برای کودکان جهان»، «ملی؛ نبرد برای آینده» و «ویژه؛ نبرد برای وطن» معرفی شدند.
پس از پایان داوری آثار حاضر در این دوره، نامزدهای دریافت جوایز در بخشهای مختلف جشنواره مشخص شدند. اسامی نامزدهای بخشهای «بینالملل؛ نبرد برای کودکان جهان»، «ملی؛ نبرد برای آینده» و «ویژه؛ نبرد برای وطن» در سه حوزه هوش مصنوعی، داستانی و مستند در ادامه اعلام شده است.
بخش بینالملل (نبرد برای کودکان جهان)
هوش مصنوعی:
- «زخمه» از سید محسن مهاجری
- «O Peso de Não Existir» از گابریل اولیویرا
- «قول بابا» از امیرحسین ملکزاده
انیمیشن:
- «نامرئی» از رضا حمیدی مطلق
- «خاطرات لاکپشت سفید» از اکبر ترابپور
- «رد آبی» از فهیمه قائدی
داستانی:
- «بکِشیم یا نه» از علی صالحی
- «همتن» از توفیق حیدری
- «بیتورا» از محمد صالحی
- «شاهد» از حمید قائمیمهر
- «ما لم یحدُث» از بتول جونی
بخش ملی (نبرد برای آینده)
هوش مصنوعی:
- «خاک، دریا، پرچم» از محمد مهرجو
- «خط قرمز» از محمدرضا دهقان
مستند:
- «مردی دیگر» از جواد جاویدی و علی علیپور
- «سهسیسی» از مهدی فلامرزی
- «حفره» از ابراهیم مرادی
داستانی:
- «اضافه خدمت» از نیما حقی
- «دزدگیر» از سید علیرضا زارعی
- «سلام به ملکه» از احمد حیدریان
- «ملاقات در بهار» از حسین قاسمی هنر
بخش ویژه (نبرد برای وطن)
هوش مصنوعی:
- «پیروزی به سبک یانکیها» از مجید رستگار
- «پیش از سپیده» از فاطمه سیاره
- «خالیوود» از روح الله مهدوی
- «خون سرخ» از روح الله مهدوی
بخش انیمیشن:
- «پرواز» از محمدرضا بابادی
- «خروش» از محمدمهدی افضلی
- «دا» از زینب زمانیان
- «عصا» از علی مسعودی
بخش مستند:
- «دوآنی» از محمد (فرج) صالحی
- «ماجرای سهروردی» از محمد آهنگر و محسن مقصودی
- «قابلمهها» از حمید زارع یزدی
- «اونکه تتو داره» از مسعود دهنوی
بخش داستانی:
- «احمد و صبا» از کریم مهرآبادی
- «بمان» از محمدرضا گلپور
- «پاپا بندری» از بهمن رضایی
- «جان بابا» از جلال محبی
- «سلام به ملکه» از احمد حیدریان
- «شیفت اضافه» از امیر مظلومی
آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰، امشب ۲۷ شهریورماه ساعت ۱۹ در تالار اندیشه حوزه هنری واقع در خیابان سمیه برگزار میشود. ورود به این مراسم برای عموم آزاد است.
منبع: پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰