باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در گفت‌وگویی اختصاصی با «العربیه انگلیسی» انجام هرگونه حمله علیه پاکستان را رد کرد و گفت اگر اسلام‌آباد حملاتی را در داخل افغانستان انجام دهد، این کشور از حاکمیت خود دفاع خواهد کرد.

او گفت: «اگر پاکستان برای نقض حرمت خاک افغانستان به ماده ۵۱ استناد کند، افغانستان حق دارد از کشور خود دفاع کند و این کار را انجام خواهد داد.» او همچنین درباره واکنشی «کوبنده» به هرگونه نقض حاکمیت افغانستان هشدار داد.

ماده ۵۱ منشور سازمان ملل حق کشور‌ها برای دفاع مشروع در صورت وقوع حمله مسلحانه را به رسمیت می‌شناسد. در واقع، پاکستان می‌تواند برای توجیه حملات احتمالی به مواضع گروه‌های مسلح در خاک افغانستان به این ماده استناد کند.

مجاهد در بخشی از اظهارات خود به اتهاماتی پاسخ می‌داد که سخنگوی ارتش پاکستان پیش‌تر مطرح کرده بود. او گفته بود از خاک افغانستان برای جذب، آموزش و مسلح کردن نیرو‌هایی استفاده می‌شود که بعداً حملاتی را در داخل پاکستان انجام می‌دهند.

سخنگوی طالبان این اتهامات را رد کرد و گفت کابل اجازه نمی‌دهد گروه‌های مسلح از خاک افغانستان فعالیت کنند و از گروه‌های مسلحی که کشور‌های دیگر را هدف قرار می‌دهند نیز حمایت نمی‌کند.

منبع: العربیه