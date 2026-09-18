باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - رحمانی خلیلی، معاون برنامهریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با اشاره به مسئولیت بنیاد مسکن در حوزه بازسازی مناطق آسیبدیده اظهار کرد: بر اساس اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به تصویب مجلس رسیده و در حکم قانون است، مسئولیت بازسازی مناطق آسیبدیده به این بنیاد واگذار شده است.
وی افزود: بنیاد مسکن طی ۴۷ سال گذشته در حوادث مختلف از جمله زلزله سرپلذهاب، سیلها، زلزلهها و سایر سوانح طبیعی، تجربیات گستردهای کسب کرده و این تجربیات به دانش و توان اجرایی تبدیل شده است. در دو جنگ اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر، تلاش کردیم این دانش و تجربه را برای بازسازی واحدهای آسیبدیده به کار بگیریم.
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن ادامه داد: از ابتدای جنگ ۱۲ روزه، همکاران ما در ستاد بازسازی بنیاد مسکن ارزیابی واحدهای خسارتدیده را آغاز کردند. این واحدها در قالب واحدهای احداثی، مقاومسازی و تعمیری دستهبندی شدند.
رحمانی خلیلی توضیح داد: واحدهای احداثی، ساختمانهایی هستند که بهطور کامل تخریب شدهاند. واحدهای مقاومسازی نیز ساختمانهایی هستند که بهطور کامل تخریب نشدهاند، اما شرایط سکونت در آنها وجود ندارد و به تعمیرات اساسیتر نیاز دارند. گروه سوم نیز واحدهایی هستند که با انجام تعمیرات میتوانند مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.
وی با بیان اینکه ارزیابی خسارتها در سراسر کشور انجام شده است، گفت: به غیر از کلانشهرها، عملیات بازسازی به بنیاد مسکن واگذار شده و در کلانشهرها نیز بر اساس مصوبه هیئت دولت، شهرداریها وارد کار شدهاند و عملیات بازسازی را دنبال میکنند.
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن با اشاره به آخرین وضعیت واحدهای تعمیری اظهار کرد: در بخش واحدهای تعمیری، از تعمیرات مربوط به در و پنجره گرفته تا تعمیرات اساسیتر، تاکنون بیش از ۷۲ هزار واحد تعمیر شده و مردم به خانههای خود بازگشتهاند و زندگی عادی خود را ادامه میدهند.
پرداخت ودیعه مسکن ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی به خانوارهای آسیبدیده
رحمانی خلیلی در ادامه با اشاره به واحدهایی که نیازمند احداث یا مقاومسازی هستند، گفت: با استفاده از تجربیات سالهای گذشته، ودیعه مسکن در اختیار مردم و خانوارهای جنگزده قرار داده شد تا در مدت اجرای عملیات بازسازی، امکان اسکان آنها فراهم شود.
وی افزود: این ودیعه به صورت تسهیلاتی نیست که خانوارها مجبور باشند اقساط ماهانه آن را پرداخت کنند، بلکه در اختیار آنها قرار میگیرد و پس از آماده شدن مسکن و بازگشت خانوار به خانه خود، مبلغ ودیعه به بانک مسکن بازگردانده میشود.
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن ادامه داد: این ودیعه با همکاری بانک مسکن در مبالغ ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و بانک مسکن همکاری مناسبی در این زمینه داشته است.
وی درباره زمانبندی پایان عملیات تعمیرات نیز گفت: برآورد ما این است که انشاءالله تا پایان آبانماه، عملیات تعمیرات جزئی واحدهای آسیبدیده به پایان برسد و پس از آن، تمرکز اصلی بر واحدهای مقاومسازی و احداثی خواهد بود.
رصد مستمر هزینه مصالح و منابع مالی بازسازی
رحمانی خلیلی با اشاره به افزایش هزینههای ساختوساز و تغییر قیمت مصالح ساختمانی اظهار کرد: در این زمینه موضوعات به صورت مستمر در ستاد ملی بازسازی که یک هفته در میان با حضور رئیس بنیاد مسکن برگزار میشود، رصد و بررسی میشود.
وی افزود: در این جلسات، مسائل مربوط به منابع مالی و کمکهایی که باید از سوی دولت تأمین شود، همچنین ظرفیت خیرین و مسئولیتهای اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد تا روند بازسازی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن همچنین از تکمیل یکی از واحدهای احداثی خبر داد و گفت: حتی در یکی از روستاهای استان قزوین، یک واحد احداثی پس از جنگ تاکنون به طور کامل ساخته شده و عملیات آن به پایان رسیده است که بنا داریم انشاءالله برنامه افتتاح این واحد را نیز برگزار کنیم.
ثبت جزئیات خسارتها در سامانه پایش بنیاد مسکن
رحمانی خلیلی با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در فرآیند ارزیابی و بازسازی واحدهای آسیبدیده گفت: این بار تلاش کردیم دانش و تجربیاتی را که طی سالهای گذشته در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته، در بستر فناوری به کار بگیریم.
وی افزود: ارزیابیهای انجامشده چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ اخیر، به طور کامل در بستر سامانه پایش بنیاد مسکن انجام میشود.
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن توضیح داد: کارشناسان و نیروهای متخصص در محل واحدهای آسیبدیده حاضر میشوند و فرمهای ارزیابی را تکمیل میکنند. در صورت وجود امکانات ارتباطی، اطلاعات با استفاده از تبلت ثبت میشود و اگر در محل به دلیل نبود اینترنت یا شرایط دیگر امکان ثبت وجود نداشته باشد، اطلاعات به صورت دستی ثبت شده و کارشناسان پس از بازگشت، اطلاعات را با کدی که در اختیار دارند وارد سامانه میکنند.
رحمانی خلیلی گفت: به این ترتیب، اطلاعات به صورت متمرکز قابل رصد است و مشخصات مالک، مستأجر، کد ملی، کد پستی و میزان خسارت واردشده در سامانه ثبت میشود.
وی ادامه داد: حتی خسارتهای مربوط به لوازم و اثاثیه منزل که در بنیاد مسکن از آن با عنوان «لوازم معیشتی» یاد میشود نیز با جزئیات در سامانه ثبت میشود؛ به عنوان مثال مشخص میشود که تلویزیون، یخچال، فرش یا سایر لوازم منزل تا چه میزان آسیب دیدهاند.
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن تأکید کرد: ثبت این اطلاعات با جزئیات و به صورت متمرکز، امکان رصد دقیق روند بازسازی و میزان خسارتها را فراهم کرده و مبنایی برای برنامهریزی و تأمین منابع مورد نیاز قرار میگیرد.