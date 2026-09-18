گزارشگران سازمان ملل اقدام ۱۲ کشور اروپایی و کانادا علیه تجارت با شهرک‌های اسرائیلی را گامی درست، اما دیرهنگام دانستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارشگران سازمان ملل روز جمعه اعلام کردند که اعلام ۱۲ کشور اروپایی و کانادا، از جمله انگلیس و فرانسه، مبنی بر قصدشان برای ممنوعیت تجارت با شهرک‌های صهیونیستی، «گامی در مسیر درست است، اما خیلی دیر شده است».

خبرگزاری فلسطینی وفا روز جمعه گزارش داد که گزارشگران با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: «اقدامات جدید اعلام شده توسط انگلیس در مورد اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل ممکن است نشان‌دهنده یک تغییر اساسی باشد.»

گزارشگران سازمان ملل خاطرنشان کردند که دولت انگلیس اذعان کرده است که فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی مورد «پاکسازی قومی» قرار گرفته‌اند.

آنها در چارچوب آنچه که به عنوان «مکانیسم‌های ویژه شورای حقوق بشر» شناخته می‌شود، فعالیت می‌کنند و به جمع‌آوری اطلاعات و نظارت می‌پردازند و به وضعیت حقوق بشر در کشور‌های خاص یا مسائل موضوعی در سراسر جهان می‌پردازند و وظایف خود را به طور مستقل و داوطلبانه انجام می‌دهند.

بیانیه گزارشگران تایید کرد که «به رسمیت شناختن این موضوع که شهرک‌نشینان مورد حمایت دولت اسرائیل هستند، توسط انگلیس، نقطه عطفی مهم در گفتمان جهانی در مورد اشغال چندین دهه‌ای سرزمین فلسطین و سلب مالکیت از مردم فلسطین است.»

شایان ذکر است که ۱۱ کشور اروپایی و کانادا هفته گذشته اعلام کردند که قصد دارند محدودیت‌هایی را بر تجارت با شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اعمال کنند، که این اقدام در پی تشدید خشونت‌های شهرک‌نشینان و گسترش شهرک‌سازی‌ها صورت گرفته است.

این کشور‌ها بیانیه مشترکی صادر و تاکید کردند که اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل در کرانه باختری احتمال راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌کند. آنها اظهار داشتند که «اوضاع در کرانه باختری به سرعت رو به وخامت است و با سطوح بی‌سابقه‌ای از خشونت شهرک‌نشینان و گسترش شهرک‌سازی مشخص می‌شود.»

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: کرانه باختری ، پاکسازی قومی ، شهرک های صهیونیستی
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