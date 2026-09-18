ارتش صهیونیستی پس از ورود به استان جنوبی «درعا» در سوریه و بازداشت یک چوپان، شهرک بیت‌جن در غرب دمشق را گلوله‌باران کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که نظامیان صهیونیست در حال گلوله‌باران اراضی کشاورزی در حومه «بیت‌جن» در جنوب‌غرب دمشق هستند.

در حال حاضر گزارشی از تلفات جانی یا خسارات مادی منتشر نشده است.

پیش از این رسانه‌های دولتی سوریه گزارش کرده بودند که نظامیان صهیونیست با ۹ خودروی نظامی در حال پیشروی در خاک سوریه در استان جنوبی درعا هستند. بر اساس این گزارش، اشغالگران پس از ورود به منطقه وادی الرقاد در نخستین ساعات امروز، یک چوپان را بازداشت کردند.

وادی الرقاد در منطقه حوض یرموک در استان درعا قرار دارد و طی ماه‌های اخیر شاهد ورود‌های مکرر اشغالگران و تحرکات نظامی آنها بوده است.

جنوب سوریه از زمان تغییر دولت این کشور در سال ۲۰۲۴، شاهد ورود‌ مکرر نظامیان صهیونیست بوده است. رژیم صهیونیستی پس از خروج بشار اسد از سوریه، اعلام کرد توافق ۱۹۷۴ درباره جدایی نیرو‌ها فروپاشیده است و منطقه حائل سوریه و مناطق دیگری را به اشغال خود درآورد.

دمشق خواستار عقب‌نشینی تل‌آویو به خطوطی است که پیش از زمستان ۲۰۲۴ در اختیار داشت و بر پایبندی خود به توافق ۱۹۷۴ درباره جدایی نیرو‌ها تأکید کرده است.

منبع: آناتولی / الجزیره

برچسب ها: حومه دمشق ، گلوله باران ، ارتش صهیونیستی
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