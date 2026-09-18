باشگاه خبرنگاران جوان - سرهای فرورفته در گوشی و سکوتِ سنگینِ آپارتمانها، دردِ مشترکِ والدینِ امروز است! برای پارهکردن این پیلهٔ انزوا و بازگرداندنِ صدای خنده به خانه، این نقشهٔ عملیاتیِ «سمزدایی دیجیتال» را بدون دعوا اجرا کنید
فشار سنگین روزمرگیها و خستگیهای مداوم کاری باعث شده تا پناهبردن به صفحههای نورانی موبایل تبدیل به سادهترین راه فرار ما در پایان روز شود. شما بهعنوان پدر و مادری دلسوز حق دارید که از این سکوت کلافهکننده و اعتیاد فرزندان به اینترنت خسته باشید اما با همان توانمندی و بزرگواری درونی خود میتوانید ارباب تکنولوژی باشید و اجازه ندهید ابزارهای دیجیتال حریم گرم خانواده را سرد کنند. امیرالمؤمنین میفرمایند کسی که خود را رهبر دیگران قرار میدهد پیش از آموزش با زبان باید با رفتار و عمل خویش تربیت کند(نهجالبلاغه، حکمت هفتاد و سه ). در تایید همین حکمت ریشهدار امروز روانشناسی مدرن نیز به قلم دکتر آنا لمبکی در کتاب ملت دوپامین ثابت کرده است که رهایی فرزندان از تله فضاهای مجازی تنها با مشارکت عملی والدین و اجرای یک سمزدایی دیجیتال امکانپذیر است. اجرای این چالش بیست و چهار ساعته نیازمند رفتارهای چکشی و دستوری نیست بلکه با چند گام هوشمندانه میتوانید قدرت اراده را به خانه برگردانید.
قطع ناگهانی و دیکتاتورمآبانه اینترنت در شب تعطیل تنها به قهر و پرخاشگری نوجوان شما ختم میشود و استقلال او را زیر سوال میبرد. بهجای کلمه ممنوعیت از ادبیات چالش و بازی استفاده کنید و از چند روز قبل بهعنوان یک پروژه تیمی به بچهها بگویید که میخواهید اراده خانوادگی خود را در یک چالش جهانی محک بزنید. برای موفقیت در این روز یک پاداش جذاب مثل رفتن به رستوران محبوب بچهها تعیین کنید تا آمادگی ذهنی جایگزین شوک ناگهانی شود.
نوجوان امروز تمام هویت و دوستانش را در شبکههای اجتماعی پیدا کرده است و ترس او از بیخبر گذاشتن آنها کاملاً واقعی است پس این احساس را مسخره نکنید. راهکار عملی این است که از او بخواهید قبل از شروع چالش در صفحه خود اعلام کند که درگیر یک چالش سخت آفلاین است و اگر کسی کار اورژانسی دارد فقط تماس تلفنی بگیرد. این کار نهتنها استرس او را از بین میبرد بلکه در بین همسالانش برای او اعتبار و حس قدرت به همراه میآورد.
مخربترین اتفاق در این مسیر تناقض رفتار پدر و مادر است که از کودک میخواهند گوشی را کنار بگذارد اما خودشان مدام در حال چککردن اخبار بورس یا پیامهای کاری هستند. یک سبد در نقطه کور خانه قرار دهید و راس ساعت شروع چالش ابتدا شما بهعنوان والدین گوشیهای خود را با دیتای خاموش درون آن بگذارید. اگر نتوانید یک شبانهروز از کار فاصله بگیرید فرزندان نیز این محدودیت را نمیپذیرند.
گرفتن یک سرگرمی جذاب بدون دادن جایگزین در یک آپارتمان کوچک بهسرعت به دعوا ختم میشود. برای ساعات اولیه چالش که علائم کلافگی بروز میکند یک غذای مشترک بپزید زیرا کثیفکاری و آردبازی در آشپزخانه بهشدت استرسزداست. در ساعات میانی حتماً چند ساعت را به پیادهروی شبانه یا رفتن به کوه اختصاص دهید و در ساعات پایانی با المپیک بازیهای نوستالژیک مثل اسم و فامیل یا پانتومیم صدای خندههای واقعی را طنینانداز کنید. در این شرایط مغز روزه دوپامین میگیرد و بیحوصلگی به خلاقیت تبدیل میشود.
هدف از سمزدایی دیجیتال تبدیلشدن به انسانهای اولیه نیست بلکه ایجاد آگاهی و بازپسگیری قدرت روانشناختی است. روز بعد از پایان چالش موفقیت خود را جشن بگیرید و به اعضای خانواده یادآوری کنید که بدون اینترنت چقدر بیشتر با هم خندیدید. حالا وقت آن است که این دستاورد را به یک خرده عادت تبدیل کنید و قانونهای کوچکی مثل ممنوعیت آوردن موبایل سر سفره شام یا خاموششدن وایفای از ساعت ده شب وضع کنید تا به فرزندانتان ثابت کنید این خانواده ارباب تکنولوژی است نه برده آن.
منبع: فارس