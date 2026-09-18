باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - افشین حاتمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به تجربه مشکلات آبگرفتگی و پسزدگی فاضلاب در شهرهای خرمشهر، ماهشهر و مسجدسلیمان در سالهای گذشته، از اتخاذ تدابیر ویژه و آمادگی کامل این شرکت برای فصل بارندگی پیشرو خبر داد.
او با تأکید بر اینکه اقدامات این شرکت در حوزه فاضلاب محدود به فصول خاص نیست، افزود: از خرداد ماه امسال جلسات متعددی با همکاران حوزه شهرداری برگزار شد و تقسیم کار مشخصی در حوزه لایروبی، تعمیر پمپهای ایستگاهها، دیزل ژنراتورها، ماشینآلات و پمپهای پرتاب انجام گرفت تا همپوشانی لازم بین شبکه فاضلاب و آبهای سطحی ایجاد شود و کمترین مشکل برای شهروندان حادث گردد.
مدیرعامل آبفای خوزستان با اشاره به آسیبهای وارد شده به شبکه فاضلاب در بارندگیهای سالهای گذشته اضافه کرد: در برخی شهرها شاهد پسزدگی فاضلاب هستیم و تاسیسات این شرکت در حین و بعد از بارندگی دچار خسارات مالی زیادی میشود. با این حال، تمام توان و ظرفیت خود را برای پیشگیری و کاهش مشکلات به کار گرفتهایم.
آقای حاتمی در خصوص زمانبندی اقدامات گفت: خدمات ما در حوزه فاضلاب به صورت دائم و پایدار در حال انجام است و مقطعی و فصلی نیست. تعمیرات، رفع شکستگیها، ریزشهای خطوط و توسعه شبکه به صورت مستمر انجام میشود. لایروبیها نیز معمولاً فصلی هستند، اما امسال اکیپهای لایروبی را به صورت متمرکز و هدفمند بر اساس گزارشهای دریافتی از سامانه ۱۲۲ و ارتباطات مردمی سازماندهی کردهایم و این اقدامات به صورت مداوم و پایدار ادامه دارد.
او در پاسخ به سوالی درباره هماهنگی با شهرداریها برای پایان اقدامات تا بیستم مهرماه تصریح کرد: هماهنگیهای لازم انجام شده و تمام تلاش ما این است که امسال فصل بارندگی را با حداقل مشکلات سپری کنیم.
حاتمی در پایان با توصیه به شهروندان استان خوزستان گفت: در زمان بارندگی، بیشترین آسیب به شبکه و تاسیسات ناشی از اقدامات خودسرانه و برداشتن درب منهولها توسط برخی افراد است که علاوه بر خسارت به شبکه، محل را مستعد تصادفات و حوادث خطرناک برای کودکان و عابران میکند. از همشهریان تقاضا میکنم در صورت مشاهده آبگرفتگی یا زمان ماندن بیش از حد آب، صبوری کنند تا کارکنان شهرداری و آبفا اقدامات لازم را انجام دهند.