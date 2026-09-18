باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - امید رحیمی رئیس اداره پارک ملی کرخه گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در غرب کرخه، حوالی روستای بیت محارب، مأموران یگان حفاظت پارک ملی کرخه بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

او افزود: پس از دقایقی پایش و رصد منطقه، یک دستگاه خودروی پراید حامل دو نفر مشاهده شد که سرنشینان آن به محض مشاهده خودروی سازمانی محیط زیست اقدام به فرار کردند.

آقای رحیمی ادامه داد: مأموران پس از تعقیب و گریز و طی مسافتی، موفق به متوقف کردن خودرو و دستگیری دو متخلف شدند.

رئیس اداره پارک ملی کرخه بیان کرد: در بازرسی از متخلفان، ۵۰ قطعه کبوتر به همراه یک قبضه اسلحه PCP بادی کالیبر ۵.۵ میلی‌متر مجهز به دوربین کشف و ضبط شد.

این مقام مسئول یادآور شد: صورتجلسه تخلف تنظیم و متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

رئیس اداره پارک ملی کرخه با تأکید بر اهمیت حفاظت از جمعیت پرندگان و تنوع زیستی منطقه گفت: شکار غیرمجاز و بی‌رویه حیات‌وحش، به‌ویژه شکار تعداد قابل توجهی از پرندگان، می‌تواند آسیب جدی به جمعیت گونه‌ها و تعادل زیست‌بوم وارد کند و از مصادیق تعرض به سرمایه‌های طبیعی و تنوع زیستی منطقه محسوب می‌شود.

رحیمی افزود: تداوم چنین تخلفاتی علاوه بر تهدید جمعیت حیات‌وحش، می‌تواند روند طبیعی زادآوری گونه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو برخورد قانونی با متخلفان و تشدید گشت و پایش برای صیانت از حیات‌وحش در دستور کار محیط‌بانان قرار دارد.