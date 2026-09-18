باشگاه خبرنگاران جوان - فراموش شدن تولد، سالگرد ازدواج یا یک مناسبت مهم، گاهی برای یکی از زوجین تنها یک اتفاق پیش‌ پا افتاده است و برای دیگری نشانه‌ای از کم‌شدن محبت. اما آیا هر فراموشی معنای عاطفی دارد؟

تقویم ورق می‌خورد و به یک روز خاص می‌رسد؛ روزی که برای یکی از زوجین حکم مهم‌ترین مناسبت سال را دارد و برای دیگری، شاید یک روز کاری شلوغ و پرمشغله مثل همه روزهای دیگر. فراموش کردن تاریخ تولد یا سالگرد ازدواج، از آن دست اتفاقاتی است که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما گاهی در راهروهای زندگی مشترک، آتشی به پا می‌کند که خاموش کردنش ساعت‌ها و روزها انرژی می‌برد. اما ریشه این فراموشی‌ها کجاست؟ آیا واقعاً فراموش کردن یک تاریخ مساوی با تمام شدن عشق است؟

اما واقعاً پشتِ پرده این فراموشی‌ها چه می‌گذرد؟ آیا مردی که تاریخ تولد همسرش از یادش می‌رود، دیگر عاشق او نیست؟ «زهرا نوری»، روان‌شناس و زوج‌درمانگر بالینی در این گزارش به ریشه‌یابی این چالش پرتکرار پرداخته و مهارت‌هایی کاربردی برای عبور از این تله عاطفی ارائه می‌دهد.

چرا در تقویم ذهنی مردان تاریخ‌ها گم می‌شوند؟

بسیاری از خانم‌ها فراموشی یک تاریخ را مساوی با پایان عشق می‌دانند، اما کارشناسان معتقدند ریشه این رفتار را باید در دنیای شناختی و تربیتی افراد جست‌وجو کرد.

زهرا نوری درباره دلایل اصلی این فراموشی‌ها می‌گوید: «اولین عامل، تفاوت در اولویت‌ها و دغدغه‌های ذهنی است. مسئولیت‌های سنگین کاری و مشغله‌های معیشتی گاهی آن‌چنان فضای فکری مردان را پر می‌کند که ثبت و یادآوری تاریخ‌ها برایشان در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد، بدون اینکه ذره‌ای از علاقه قلبی‌شان به همسر کم شده باشد.»

این روان‌شناس بالینی به نقش گذشته و سبک تربیتی نیز اشاره کرده و می‌افزاید: «سبک یادگیری و جو خانوادگی فرد در دوران کودکی بسیار اثرگذار است. فردی که در خانواده‌ای رشد کرده که در آن روز تولد یا سالگردها اهمیت چندانی نداشته و جشنی برگزار نمی‌شده، ممکن است در بزرگسالی هم ناخودآگاه اهمیتی برای این مناسبت‌ها قائل نباشد. علاوه بر این، فشارها و استرس‌های روزمره زندگی مدرن عامل تسهیل‌کننده فراموشی است و نباید آن را به خصومت یا بی‌مهری تعبیر کرد.»

خانم‌ها مراقب تله صفر و صد باشند

وقتی مناسبتی فراموش می‌شود، واکنش اولیه برخی خانم‌ها ممکن است طوفانی از پرخاشگری، کنایه و توهین باشد؛ واکنشی که نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه رابطه را به بن‌بست می‌کشاند.

این زوج‌درمانگر خطاب به بانوان توصیه می‌کند: «از برخوردهای هیجانی، به راه انداختن قشقرق، دعوا و توهین به همسر جداً پرهیز کنید. یکی از بزرگ‌ترین خطاهای شناختی در این موقعیت، گرفتار شدن در تفکر صفر و صد است؛ اینکه بگوییم چون تاریخ تولدم یادش رفت، پس اصلاً دوستم ندارد! این برداشت کاملاً نادرست است. لازم است خانم‌ها تفاوت دغدغه‌ها و ظرفیت‌های ذهنی همسرشان را درک کنند و اجازه ندهند یک فراموشی ساده، تمام پایه‌های محبت میانشان را زیر سوال ببرد.»

وقتی مسئله فقط یک تاریخ نیست

اما چرا فراموش شدن یک تاریخ مهم می‌تواند برای یک زن ناراحت‌کننده باشد؟ آیا مسئله فقط نگرفتن هدیه یا برگزاری جشن است؟

نوری با اشاره بر ریشه عاطفی این دلخوری‌ها توضیح می‌دهد:«آقایان عزیز، بدانید که خیلی از خانم‌ها شنیداری هستند. ما دوست داریم از شما بشنویم: «دوستت دارم»، «عاشقتم»، «خیلی برام عزیزی»، «تولدت مبارک».

وقتی روز زن، سالگرد ازدواج یا تولد همسرتان نزدیک می‌شود، از قبل به آن فکر کنید. حتی می‌توانید از همین حالا این مناسبت‌ها را در تقویم گوشی‌تان ثبت کنید تا به‌موقع یادتان بیاید. وقتی تولد یا یک مناسبت مهم نزدیک شد، حتی یک هدیه کوچک تهیه کنید.»

چرا آقایان هدیه دادن را تعطیل می‌کنند؟

سمت دیگر ماجرا، آقایانی هستند که به دلیل ناتوانی در تهیه هدایای گران‌قیمت، ترجیح می‌دهند صورت‌مسئله را پاک کنند یا برگزاری مناسبت را به تأخیر بیندازند؛ تله‌ای به نام کمال‌گرایی.

زهرا نوری در این باره می‌گوید:«خیلی از آقایان کمال‌گرا هستند و فکر می‌کنند که حالا صبر کنیم، صبر کنیم تا بتونیم یک هدیه گران قیمت بخریم! و همین باعث می‌شود در نهایت حتی از یک شاخه گل هم دریغ کنند.

در حالی که همیشه قرار نیست کار بزرگ و پرهزینه‌ای انجام بدهید؛ گاهی یک شاخه گل، یک پیام محبت‌آمیز، یک تماس، یک جمله ساده یا حتی یک رفتار کوچک می‌تواند حال دل همسرتان را خوب کند.»

در گزارش بعدی بررسی می‌کنیم که چطور می‌توانیم دعوا و جنجال بر سر مناسبت‌ها را در زندگی مشترک تمام کنیم و به جای دلخوری، راه‌های بهتری برای ابراز محبت و توجه به یکدیگر پیدا کنیم. در صفحه زندگی همراه ما بمانید.

منبع: فارس