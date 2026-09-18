منابعی در مصاحبه با سی ان ان مدعی شدند آمریکا قصد دارد پهپاد‌های‌ام‌کیو-۹ ریپر را از آفریقا به آمریکای جنوبی منتقل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابعی ادعا کردند که انتظار می‌رود ارتش آمریکا پهپاد‌های ام کیو-۹ ریپر را که بر فراز آفریقا فعالیت می‌کنند، به آمریکای جنوبی ارسال کند.

شش منبع آگاه در مصاحبه با سی‌ان‌ان مدعی شدند که این اقدام به عنوان بخشی از موجی از تجهیزات نظامی که به منطقه منتقل می‌شود، همزمان با ارتقای مشارکت‌های نظامی مقامات آمریکایی برای عملیات‌های بالقوه مبارزه با مواد مخدر و تروریسم صورت می‌گیرد.

این منابع خاطرنشان کردند که انتقال پهپاد‌های مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات و حملات دقیق، پیش از عملیات احتمالی مبارزه با مواد مخدر و تروریسم در منطقه، از جمله عملیات احتمالی در اکوادور، که اوایل امسال عملیات نظامی خود را با آمریکا علیه «سازمان‌های تروریستی تعیین‌شده» آغاز کرد، انجام می‌شود.

با این حال یک منبع دیگر گفت که بحث‌ها هنوز در مورد اعزام برخی پهپاد‌ها به غرب آسیا، جایی که ارتش آمریکا دارایی‌های خود را در جنگ علیه ایران از دست داده است، ادامه دارد.

منبع: آر تی

برچسب ها: پهپاد ام کیو 9 ، پهپاد آمریکایی ، آمریکای جنوبی
خبرهای مرتبط
رازهای قلب تپنده MQ-9 آمریکا در دست ایران
سی‌بی‌اس: ایران در روز‌های اخیر دو پهپاد آمریکایی را ساقط کرده است
پنجاه و دومین پهپاد MQ-۹ آمریکا منهدم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکا رسماً از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد
درخواست خصوصی پکن از تهران برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در دریای سرخ
رئیس‌جمهور کره جنوبی مشارکت نظامی در درگیری‌های خاورمیانه را رد کرد
انتقاد جیک سالیوان از جنگ ترامپ علیه ایران؛ «در این جنگ گیر افتاده‌ایم»
قیمت نفت برای سومین روز متوالی کاهش یافت
وزیر دفاع ایتالیا: جنگنده ایتالیایی در پایگاه طائف آسیب دید
۱۷ شهید در پی انفجار در مسجد پاکستان
لوپن: ترامپ با جنگ علیه ایران در سراسر کره زمین آتش به پا می‌کند
تیراندازی در دبیرستانی در فیلیپین ۶ کشته و ۱۷ زخمی برجا گذاشت
کپلر: تنها ۴ کشتی روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند
آخرین اخبار
افزایش آماده‌باش ناوگان اروپا در دریای سرخ
انتقال پهپاد‌های «ریپر» آمریکا از آفریقا به آمریکای جنوبی
گلوله‌باران اراضی کشاورزی جنوب‌غرب دمشق توسط نظامیان اسرائیلی
سازمان ملل: اقدام اروپا علیه صهیونیست‌ها خوب، اما دیر است
طالبان اظهارات مقامات پاکستانی درباره حمله از خاک افغانستان را رد کرد
هشدار سازمان تجارت جهانی درباره پیامد‌های بسته ماندن آبراه‌های حیاتی برای کشور‌های سراسر جهان
لوپن: ترامپ با جنگ علیه ایران در سراسر کره زمین آتش به پا می‌کند
روسیه سفیر انگلیس را احضار کرد
۱۷ شهید در پی انفجار در مسجد پاکستان
رأی‌گیری سه‌روزه انتخابات دومای روسیه آغاز شد
هزینه نیم میلیارد دلاری آمریکا برای رهگیری فقط ۱۸ موشک بالستیک ایران
تیراندازی در دبیرستانی در فیلیپین ۶ کشته و ۱۷ زخمی برجا گذاشت
وزیر دفاع ایتالیا: جنگنده ایتالیایی در پایگاه طائف آسیب دید
آمریکا رسماً از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد
انتقاد جیک سالیوان از جنگ ترامپ علیه ایران؛ «در این جنگ گیر افتاده‌ایم»
اصابت پرتابه ناشناس به نفتکش در تنگه هرمز
تداوم حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه
قیمت نفت برای سومین روز متوالی کاهش یافت
کشته‌شدن ۶ سرباز و ۱۰ شبه‌نظامی در درگیری‌های شمال‌غرب پاکستان
کپلر: تنها ۴ کشتی روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند
رئیس‌جمهور کره جنوبی مشارکت نظامی در درگیری‌های خاورمیانه را رد کرد
درخواست خصوصی پکن از تهران برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در دریای سرخ
سی‌بی‌اس: ایران در روز‌های اخیر دو پهپاد آمریکایی را ساقط کرده است
نتانیاهو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با ترامپ دیدار نمی‌کند
روسیه دو کشتی حامل تجهیزات نظامی اوکراین را هدف قرار داد
حملات جنگنده‌های سعودی به تعز و حجه یمن
ترامپ: آمریکا در آستانه افتتاح پایگاه نظامی جدید در لهستان است
آمریکا فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان را تایید کرد
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس در غزه