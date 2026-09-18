باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابعی ادعا کردند که انتظار میرود ارتش آمریکا پهپادهای ام کیو-۹ ریپر را که بر فراز آفریقا فعالیت میکنند، به آمریکای جنوبی ارسال کند.
شش منبع آگاه در مصاحبه با سیانان مدعی شدند که این اقدام به عنوان بخشی از موجی از تجهیزات نظامی که به منطقه منتقل میشود، همزمان با ارتقای مشارکتهای نظامی مقامات آمریکایی برای عملیاتهای بالقوه مبارزه با مواد مخدر و تروریسم صورت میگیرد.
این منابع خاطرنشان کردند که انتقال پهپادهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات و حملات دقیق، پیش از عملیات احتمالی مبارزه با مواد مخدر و تروریسم در منطقه، از جمله عملیات احتمالی در اکوادور، که اوایل امسال عملیات نظامی خود را با آمریکا علیه «سازمانهای تروریستی تعیینشده» آغاز کرد، انجام میشود.
با این حال یک منبع دیگر گفت که بحثها هنوز در مورد اعزام برخی پهپادها به غرب آسیا، جایی که ارتش آمریکا داراییهای خود را در جنگ علیه ایران از دست داده است، ادامه دارد.
منبع: آر تی