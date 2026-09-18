باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در جدیدترین اظهارات خود گفته است که رژیم صهیونیستی پیش از عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ از برنامه جنبش حماس برای انجام یک عملیات گسترده اطلاع داشت، اما برای جلوگیری از آن اقدامی نکرد تا بتواند برنامه‌های خود در غزه را که در شرایط عادی هرگز اجازه اجرای آنها را پیدا نمی‌کرد، عملی کند.

بایدن در گفت‌و‌گو با رادیوی ال‌بی‌سی لندن گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره برنامه‌های حماس هشدار دریافت کرده بود و «اصلاً هیچ اقدامی درباره آن انجام نداد».

او به گزارشی منتشر شده در روزنامه هاآرتص اشاره کرد که بر اساس آن، رئیس امارات شخصاً درباره قصد حماس برای آغاز یک عملیات به نتانیاهو هشدار داده بود.

نتانیاهو این گزارش را رد کرده و تهدید کرده است که از این روزنامه شکایت خواهد کرد.

هانتر بایدن گفت که رژیم صهیونیستی «می‌دانست چه چیزی در راه است» و «اجازه داد این اتفاق رخ دهد تا بتواند برنامه‌ای را اجرا کند که هیچ‌کس هرگز چراغ سبز اجرای آن را به اسرائیل نشان نمی‌داد».

پسر رئیس جمهور پیشین آمریکا در گفت‌و‌گو‌های اخیر خود در چند پادکست، از رژیم صهیونیستی انتقاد کرده است. او در مصاحبه‌ای در اواسط شهریور، گفته بود که تصمیم پدرش برای ارسال تسلیحات برای تل‌آویو «اشتباه» بود.

منبع: تایمز اسرائیل